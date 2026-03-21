Nicholas Brendon: Charisma Carpenter, interprete di Cordelia: "Mi ha fatto diventare un'attrice migliore"

L'attrice ha ricordato l'amico e collega, rivelando qualche dettaglio della loro esperienza sul set di Buffy - L'ammazzavampiri.

La morte di Nicholas Brendon ha avuto un forte impatto emotivo sulle sue co-star in Buffy - L'ammazzavampiri e sui fan dello show cult.

Ad aggiungersi alla lista degli attori che hanno voluto rivolgere un pensiero affettuso all'interprete di Xander c'è ora anche Charisma Carpenter.

Il post pubblicato da Charisma Carpenter

L'attrice, interprete di Cordelia Chase nella serie Buffy - L'ammazzavampiri e nello spinoff Angel, ha scritto su Instagram: "Mi mancherà la versione dell'uomo che conoscevo in passato, qualcuno che era così caloroso e amorevole".

Ricordando Nicholas Brendon, Charisma Carpenter ha aggiunto: "Era affettuoso, divertente, buffo, autoironico e di immenso talento. Ho adorato ogni scena che abbiamo girato insieme, ai tempi. Mi teneva sempre sulle spine, non recitava mai una battuta allo stesso modo due volte, costringendomi a diventare un'attrice migliore ascoltandolo".

Carpenter ha quindi spiegato che lo ricorderà sempre mentre era nella sua roulotte sul set, con la porta spalancata, seduto su una sedia a dondolo e fumava una sigaretta mentre ascoltava musica.

L'attrice ha sottolineato: "Potevo sentire tutte le band che incarnavano gli anni '90, ma che per me sono anche legate al ricordo di Nicky. Gruppi come: Oasis, Red Hot Chili Peppers, STP, Foo Fighters, OMC, Green Day, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Sublime, Creed, Barenaked Ladies, Smashing Pumpkins, The Cranberries, Lauryn Hill, Blink-182, 311, Blur, Garbage, Counting Crows, Goo Goo Dolls. Mi mancano quei giorni e mi aggrappo ai ricordi di lui ancora oggi".

Charisma ha concluso il suo post ribadendo: "Rivolgo le mie condoglianze alla sua famiglia, agli amici che gli erano maggiormente vicini - che erano con lui fino alla fine - e ai fan intorno al mondo che hanno trovato conforto nel suo lavoro. Possa ora essere in pace".

L'annuncio della morte di Brendon

In un post sulla pagina ufficiale di Nicholas Brendon è stato annunciato il decesso, avvenuto venerdì 20 marzo, scrivendo: "Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon; è morto nel sonno per cause naturali".

La famiglia ha inoltre voluto ricordare la passione dell'attore per l'arte e la pittura che lo spingeva sempre a creare, oltre a rivolgere parole di affetto nei confronti dei fan che lo hanno sempre sostenuto.