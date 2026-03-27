Nicholas Brendon, com'è morta la star di Buffy? Emergono nuovi dettagli

Morto improvvisamente all'età di 54 anni per cause naturali, nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari dai riscontri legali e medici effettuati dalle autorità

Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, star della serie Buffy l'ammazzavampiri.

In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE, il medico legale della contea di Putnam, Todd Zeiner, ha affermato che Brendon è stato trovato morto il 20 marzo da un amico che lo assisteva. L'amico, la cui identità non è stata resa nota, ha trovato Brendon "in una posizione che faceva pensare che dormisse".

Nicholas Brendon in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio La mantide

I dettagli sulla morte di Nicholas Brendon

Il medico legale ha quindi proseguito: "Il defunto viveva da solo ed è stato trovato da un amico di lunga data che aveva trascorso la notte da lui per assisterlo", ha detto Zeiner. "Le prove indicano che il decesso era avvenuto da poco. Gli investigatori stanno esaminando dei video pubblicati di recente come potenziali prove di una malattia pregressa".

Il medico legale ha inoltre confermato che non si sospetta alcun atto criminale e che la scena in cui è stato trovato Brendon non presentava prove che indicassero che la sua morte non fosse naturale. I risultati tossicologici e quelli definitivi dell'autopsia sono in attesa di essere resi noti.

Nicholas Brendon a Lucca Comic & Games 2018

I problemi di salute dell'attore rivelati dalla famiglia

La famiglia di Brendon ha annunciato la sua scomparsa il 20 marzo. "È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon", recitava l'inizio del comunicato pubblicato su Instagram.

La famiglia ha anche menzionato i problemi di salute avuti da Brendon in passato, ma ha precisato che "al momento della sua scomparsa era ottimista riguardo al futuro". L'attore aveva dichiarato nel 2023 di aver subito un infarto e di aver ricevuto una diagnosi di difetto cardiaco congenito. Inoltre, Brendon si era sottoposto a interventi alla colonna vertebrale per un'altra patologia e aveva lottato contro l'abuso di sostanze e problemi di salute mentale.

Il ricordo dei colleghi di Buffy

I colleghi di Brendon nella serie Buffy gli hanno reso omaggio sui social media. "Mio dolce Nicky, grazie per tutti questi anni di risate, amore e Dodgers", ha scritto Alyson Hannigan su Instagram accanto a una foto che li ritrae insieme. "Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene. Riposa in pace".

Sarah Michelle Gellar ha ricordato il suo collega condividendo una citazione dall'ultima stagione di Buffy - L'ammazzavampiri insieme a una vecchia foto di lei e Brendon. "'Non sapranno mai quanto sia difficile essere colui che non è stato scelto. Vivere così vicino ai riflettori e non calcarli mai. Ma io lo so. Vedo più di quanto chiunque si renda conto, perché nessuno mi sta guardando'", ha scritto.