Nicholas Brendon, Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anni

Nicholas Brendon, indimenticabile interprete di Xander in Buffy - L'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni nella giornata di venerdì 20 marzo 2026.

La conferma è stata data dalla famiglia con un breve comunicato condiviso su Instagram.

L'annuncio della morte di Brendon

In un post sulla pagina ufficiale di Nicholas Brendon è stato scritto: "Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon; è morto nel sonno per cause naturali".

La famiglia ha quindi proseguito sottolineando: "La maggior parte delle persone conoscono Nicky per il suo lavoro come attore, e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni. Recentemente Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell'arte. Nicky amava condividere il suo talento entusiastico con la sua famiglia, gli amici e i fan. Era pieno di passione, sensibile e spinto senza fine a creare. Chi lo conosceva veramente aveva capito che la sua arte era uno dei riflessi più puri di chi era. Anche se non era un segreto che avesse affrontato dei momenti difficili in passato, stava prendendo delle medicine e si sottoponeva a delle cure per gestire la sua diagnosi, ed era ottimista pensando al futuro quando è morto. La nostra famiglia chiede che venga rispettata la privacy mentre piangiamo la sua perdita e celebriamo la vita di un uomo che ha vissuto con intensità, immaginazione, e cuore. Grazie a tutti coloro che hanno mostrato amore e sostegno".

Dopo aver interpreato Xander Harris nella serie Buffy - L'ammazzavampiri, l'attore ha recitato in Kitchen Confidential - Cuochi a New York accanto a Bradley Cooper e Jaime King, avendo successivamente ruoli in show come Criminal Minds, Private Practice e Faking It.

Tra i film in cui ha recitato ci sono invece Demon Island, Unholy, Blood on the Highway e Coherence.

Le prime reazioni alla notizia della morte dell'attore

Alcuni membri del cast di Buffy hanno reagito online alla morte di Brendon condividendo molti messaggi di affetto.

Alyson Hannigan, interprete di Willow, ha scritto: "Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodger. Ti penserò sempre ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene, riposa in pace".

Emma Caulfield ha condiviso un video in cui stava provando insieme a Nicholas la canzone I'll Never Tell per l'episodio musical dello show creato da Joss Whedon e ha scritto online che non riesce nemmeno a esprimere l'impatto avuto dalla notizia su di lei.