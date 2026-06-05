Addio a Anthony Stewart Head, indimenticabile Giles di Buffy l'ammazzavampiri

Una notizia che fa male a più di una generazione: l'attore britannico Anthony Stewart Head è morto a 72 anni, spegnendosi "serenamente per complicazione di una polmonite, circondato dalla sua famiglia" come comunicato dalle figlie Emily e Daisy, entrambe attrici, che hanno aggiunto come "sia stato, e sarà per sempre, essere un onore e un privilegio averlo come padre." L'attore si è spento a pochi mesi di distanza dalla compagna Sarah Fisher.

Da Londra alla fama con Buffy

Nato a Camden Town nel 1944, Anthony Head ha iniziato la carriera con ruoli in musical alla fine degli anni '70, per passare poi alla TV nel decennio successivo, mentre parallelamente otteneva ruoli di spicco a teatro fino agli anni '90 e prima di arrivare alla fama mondiale grazie al personaggio di Rupert Giles nell'iconica serie tv Buffy - L'ammazzavampiri, come guida e Osservatore della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar.

Anthony Head in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Benvenuti al college

Un ruolo per il quale si è trasferito negli USA, ma senza abbandonare la televisione britannica: tanti i ruoli in patria, da Little Britain a Merlin, passando per Persuasion e The Iron Lady con Meryl Streep, dove ha interpretato Geoffrey Howe. Non ha perso, però, il vizio di farsi notare in show che lasciano il segno, come dimostra il recente ruolo in Ted Lasso come vendicativo ex marito di Rebecca Welton.