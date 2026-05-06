"Interpretare la madre di Buffy è stato doloroso": la confessione di un'attrice della serie

Sutherland e Gellar hanno interpretato uno degli archi narrativi più strazianti delle sette stagioni della serie soprannaturale anni '90

Per molti fan, la Joyce Summers interpretata da Kristine Sutherland è il cuore e l'anima di Buffy l'ammazzavampiri. Anche per questo motivo, l'attrice ha definito uno specifico arco narrativo come particolarmente doloroso e "la cosa più difficile" nell'interpretare il personaggio.

Sutherland è apparsa nel nuovo episodio di The Bitch Is Back, il podcast condotto dalla sua co-protagonista di Buffy - L'ammazzavampiri, Charisma Carpenter. Entrambe le attrici hanno interpretato ruoli fondamentali nelle prime stagioni della serie drammatica-comica soprannaturale, che ha preso una piega decisamente cupa nella seconda stagione, quando sono aumentate le tensioni tra Joyce e la sua figlia sullo schermo, Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar.

Sarah Michelle Gellar e Kristine Sutherland in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio La riunione

Kristine Sutherland e il doloroso arco narrativo di Buffy

"La cosa più difficile nell'interpretare Joyce era che a volte dovevo fare cose che mi sembravano così in contrasto con il personaggio", ha raccontato Sutherland a Carpenter. "Come tutta la faccenda con Ted, non prenderla sul serio, cacciarla di casa e dirle che non può tornare", ha spiegato. "Sai, quelle cose erano davvero difficili".

Joyce è uno dei pochissimi personaggi all'oscuro della vita segreta della figlia come assassina soprannaturale, e viene trascinata nell'oscurità insieme a lei.

Nell'undicesimo episodio della seconda stagione, "Ted", Joyce rimane profondamente scioccata nel vedere Buffy uccidere il suo fidanzato, Ted (John Ritter). Questi si rivela essere una sorta di robot pilotato con l'intenzione di ucciderla, il che porta Joyce a passare dall'indignazione a una gratitudine mista a inquietudine. Ma nel finale della seconda stagione, Buffy è costretta a uccidere di nuovo davanti a Joyce e a rivelare finalmente la sua identità segreta. In una delle scene più strazianti della serie, Joyce ordina a sua figlia di non tornare e così Buffy sceglie la caccia al male piuttosto che la sua famiglia.

"È stato incredibilmente doloroso per me pronunciare le parole 'Vattene di casa' e 'Non tornare più', perché non riesco nemmeno a immaginarlo", ha raccontato Sutherland.

Kristine Sutherland in una immagine di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio L'angelo custode

Buffy e il rapporto con la madre, una decisione sofferta

Per una serie di ragioni, tuttavia, Sutherland riesce a capire perché gli sceneggiatori di Buffy abbiano messo Joyce in una situazione così dolorosa. "In un certo senso l'ho accettato dicendomi: 'Stiamo vedendo il mondo attraverso gli occhi di Buffy, e sicuramente vediamo sua madre attraverso i suoi occhi'", ha detto. "Quindi a volte fai qualcosa perché la trama lo richiede, o perché è così che Buffy potrebbe vederla".

Tuttavia, "è stata dura. Ma, sai, a volte sei lì per far avanzare la trama, e a volte riesci a conciliare questo con il fatto che, beh, questo è ciò che Buffy pensa di me in quel momento".