Nicholas Brendon, il ricordo delle star di Buffy - L'ammazzavampiri: "Mio dolce Nicky"

Alyson Hannigan, Emma Caulfield e il team creativo della serie soprannaturale di culto hanno omaggiato l'interprete di Xander, morto per cause naturali a 54 anni.

Il cast di Buffy - L'ammazzavampiri piange la scomparsa improvvisa di Nicholas Brendon. L'interprete di Xander Harris è morto improvvisamente nel sonno a 54 anni, lasciando familiari, colleghi e fan sgomenti.

Il tributo di Alyson Hannigan ed Emma Caulfield

Tra le prime reazioni alla notizia della morte, quella di Alyson Hannigan che nella serie in onda tra il 1997 al 2003 interpretava la migliore amica di Xander, Willow Rosenberg.

"Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers. Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene. Riposa in pace" ha scritto l'attrice postando una foto di Brendon e lei che si abbracciano in un episodio di Buffy.

Hannigan e Brendon sono stati entrambi membri fissi del cast di Buffy - L'ammazzavampiri durante le sue sette stagioni. Willow era inizialmente un'amica, poi divenuta nemica di Buffy (Sarah Michelle Gellra), che sviluppa poteri magici come una strega, mentre Xander, interpretato da Brendon, era l'unico membro del gruppo di protagonisti a non possedere poteri soprannaturali.

Emma Caulfield, che interpretava Anya, l'ex fidanzata demone di Xander, ha condiviso un video in cui Brendon parla del loro duetto I'll Never Tell, tratto dall'episodio musicale della sesta stagione, La vita è un musical (Once More, With Feeling).

"Ho il cuore pesante" ha scritto nella storia su Instagram. "Non riesco a trovare le parole per dire quanto questa notizia mi abbia colpito. Che questo breve video in cui diamo il massimo sia solo un'immagine provvisoria. Riposa in pace, Nicky. Riposa in pace. Ti voglio bene".

Emma Caulfield ricorda Nicholas Brendon dopo la sua morte

L'annuncio della morte da parte della famiglia

La famiglia ha annunciato la morte di Nicholas Brendon con un post sui social media venerdì.

"Siamo affranti nell'annunciare la scomparsa del nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon. È morto nel sonno per cause naturali", si legge nel comunicato. "Molti conoscono Nick per il suo lavoro di attore e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni".

La famiglia ha poi sottolineato le attività creative di Brendon al di fuori del set. "Negli ultimi anni Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell'arte. Nicky amava condividere il suo talento con la famiglia, gli amici e i fan".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Era previsto un revival di Buffy - L'ammazzavampiri, sottotitolato New Sunnydale, con Sarah Michelle Gellar di nuovo nei panni di Buffy. Tuttavia, solo pochi giorni fa l'attrice ha annunciato la cancellazione del reboot di Buffy, decisione presa da Hulu poiché non riteneva il prodotto qualitativamente adeguato.