News of the World, su Netflix in streaming da oggi

La star Tom Hanks al centro del western News of the World, diretto da Paul Greengrass, in uscita su Netflix a partire da oggi 10 febbraio!

Il dramma western News of the World, che vede protagonista la star Tom Hanks arriva oggi in streaming su Netflix, portando in scena il film basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles e firmato da Luke Davies.

Ambientato durante gli anni della Guerra Civile, Notizie dal mondo racconta l'improbabile amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che deve accompagnare dai suoi parenti. I due compiono un lungo viaggio attraverso la natura selvaggia e affrontano delle sfide personali oltre alle forze della natura. Alla regia della pellicola troviamo Paul Greengrass, che ha già diretto Tom Hanks in Captain Phillips.

Notizie dal mondo: Tom Hanks, Helena Zengel su un carro

Greengrass ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Luke Davies (Lion) e tra i produttori ci saranno anche Hanks e Gary Goetzman, tramite la loro casa di produzione Playtone. News of the World avrebbe dovuto essere prodotto da Fox 2000, marchio poi "eliminato" in seguito all'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney e il progetto è passato nelle mani di Universal. Alla fine Netflix ha ottenuto i diritti dalla Universal Pictures e si è aggiudicata la distribuzione internazionale.

Notizie dal mondo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.