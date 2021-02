Netflix, febbraio 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a febbraio 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie L'estate in cui imparammo a volare, tratta dal romanzo Firefly Lane di Kristin Hannah ai film Malcolm & Marie con Zendaya e John David Washington e L'Ultimo Paradiso con Riccardo Scamarcio.

Su Netflix a febbraio 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla miniserie Dietro i suoi occhi, tratta dall'omonimo romanzo di Sarah Pinborough a Città Invisibile la serie brasiliana di Carlos Saldanha, regista de L'era Glaciale 2 e 3 e poi, per il giorno di San Valentino, il film A star is born con Bradley Cooper e Lady Gaga.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

L'estate in cui imparammo a volare (Stagione 1) - dal 3 febbraio 2021 - Tully e Kate s'incontrano da ragazzine a Firefly Lane e diventano due amiche inseparabili che attraversano trent'anni di alti e bassi insiem

(Stagione 1) - dal 3 febbraio 2021 - Tully e Kate s'incontrano da ragazzine a Firefly Lane e diventano due amiche inseparabili che attraversano trent'anni di alti e bassi insiem Città invisibile (Stagione 1) - dal 5 febbraio 2021 - Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche.

(Stagione 1) - dal 5 febbraio 2021 - Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche. H - Helena (Stagione 2) - dal 5 febbraio 2021 - Negli anni Sessanta, a Barcellona, una giovane prostituta si unisce a una banda mafiosa.

(Stagione 2) - dal 5 febbraio 2021 - Negli anni Sessanta, a Barcellona, una giovane prostituta si unisce a una banda mafiosa. Run On (Stagione 1) - dal 10 febbraio 2021 - un ex-corridore, si ritrova a dover lavorare con Oh Mi-joo, traduttrice di sottotitoli.

(Stagione 1) - dal 10 febbraio 2021 - un ex-corridore, si ritrova a dover lavorare con Oh Mi-joo, traduttrice di sottotitoli. Capitani (Stagione 1) - dall'11 febbraio 2021 - In un villaggio del Lussemburgo l'ispettore di polizia Luc Capitani indaga sulla morte sospetta di una quindicenne.

(Stagione 1) - dall'11 febbraio 2021 - In un villaggio del Lussemburgo l'ispettore di polizia Luc Capitani indaga sulla morte sospetta di una quindicenne. The Crew (Stagione 1) - dal 15 febbraio 2021 - La vita di un caposquadra e del suo affiatato team NASCAR sterza bruscamente.

(Stagione 1) - dal 15 febbraio 2021 - La vita di un caposquadra e del suo affiatato team NASCAR sterza bruscamente. Dietro i suoi occhi (Miniserie) - dal 17 febbraio 2021 - Una madre single si trova coinvolta in una perversa realtà di giochi psicologici.

(Miniserie) - dal 17 febbraio 2021 - Una madre single si trova coinvolta in una perversa realtà di giochi psicologici. Lovestruck in the city (Miniserie) - dal 19 febbraio 2021 - Anni fa un giovane si innamorò a prima vista di una misteriosa ragazza, che tuttavia sparì improvvisamente dalla sua vita.

(Miniserie) - dal 19 febbraio 2021 - Anni fa un giovane si innamorò a prima vista di una misteriosa ragazza, che tuttavia sparì improvvisamente dalla sua vita. Tribes Of Europa - dal 19 febbraio 2021 - Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell'Europa dopo una catastrofe globale.

- dal 19 febbraio 2021 - Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell'Europa dopo una catastrofe globale. Ginny & Georgia (Stagione 1) - dal 24 febbraio 2021 - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin.

Serie TV

The Good Place (Stagione 4) - disponibile dal 1 febbraio - Dopo essere stata investita da un camion, Eleanor si risveglia nella parte dell'Aldilà dedicata alle persone buone.

I Film su Netflix

Il catalogo di febbraio della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo Notizie dal mondo con protagonista Tom Hanks, a Scarface il cult di Brian De Palma con Al Pacino e Il pianista, il film vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2002 e di 3 Premi Oscar nel 2003.

Film Originali Netflix

All My Friends Are Dead - dal 3 febbraio 2021 - Sesso, droga e alcuni fuochi d'artificio emotivi. Questa festa di Capodanno inizia con il botto e avrà una fine avvincente.

- dal 3 febbraio 2021 - Sesso, droga e alcuni fuochi d'artificio emotivi. Questa festa di Capodanno inizia con il botto e avrà una fine avvincente. Black Beach - dal 3 febbraio 2021 - Sembrava un lavoro semplice, ma diventa letale. Black Beach è un buco nero per l'uomo di punta del settore petrolifero.

- dal 3 febbraio 2021 - Sembrava un lavoro semplice, ma diventa letale. Black Beach è un buco nero per l'uomo di punta del settore petrolifero. The yin-yang master: dream of eternity - 4 febbraio - Quando un demone serpente si risveglia, i Maestri Yin-Yang devono risolvere un misterioso omicidio.

- 4 febbraio - Quando un demone serpente si risveglia, i Maestri Yin-Yang devono risolvere un misterioso omicidio. Space Sweepers - dal 5 febbraio 2021 - Quattro disadattati scoprono segreti esplosivi nel tentativo di vendere un'umanoide dall'aspetto innocente.

- dal 5 febbraio 2021 - Quattro disadattati scoprono segreti esplosivi nel tentativo di vendere un'umanoide dall'aspetto innocente. L'Ultimo Paradiso - dal 5 febbraio 2021 - Nell'Italia degli anni '50, uno spirito libero sogna amore, giustizia e una vita migliore finché una relazione proibita mette tutto a rischio.

- dal 5 febbraio 2021 - Nell'Italia degli anni '50, uno spirito libero sogna amore, giustizia e una vita migliore finché una relazione proibita mette tutto a rischio. Malcolm & Marie - dal 5 febbraio 2021 - Quando un regista torna a casa con la fidanzata dopo l'anteprima di un suo film, tensioni represse portano la coppia a un confronto sentimentale.

- dal 5 febbraio 2021 - Quando un regista torna a casa con la fidanzata dopo l'anteprima di un suo film, tensioni represse portano la coppia a un confronto sentimentale. Little big women - dal 5 febbraio 2021 - Una famiglia deve affrontare la morte del padre assente da tempo e ciò che resta della vita che ha vissuto lontano da loro.

- dal 5 febbraio 2021 - Una famiglia deve affrontare la morte del padre assente da tempo e ciò che resta della vita che ha vissuto lontano da loro. Gli spacciati - dal 10 febbraio 2021 - A Parigi, due spacciatori disfunzionali sfruttano i legami di famiglia per rilanciare la loro piccola attività.

- dal 10 febbraio 2021 - A Parigi, due spacciatori disfunzionali sfruttano i legami di famiglia per rilanciare la loro piccola attività. Notizie dal mondo - dal 10 febbraio 2021 - Un veterano della Guerra Civile prende a cuore una ragazza orfana. Viaggerà attraverso tutto il Texas per trovare alla giovane una nuova casa.

- dal 10 febbraio 2021 - Un veterano della Guerra Civile prende a cuore una ragazza orfana. Viaggerà attraverso tutto il Texas per trovare alla giovane una nuova casa. Squared Love - dall'11 febbraio 2021 - A Parigi, due spacciatori disfunzionali sfruttano i legami di famiglia per rilanciare la loro piccola attività in questa commedia grossolana tratta dalla serie web.

- dall'11 febbraio 2021 - A Parigi, due spacciatori disfunzionali sfruttano i legami di famiglia per rilanciare la loro piccola attività in questa commedia grossolana tratta dalla serie web. Red Dot - dall'11 febbraio 2021 - Due giovani sposi in dolce attesa cercano di ravvivare il matrimonio con una vacanza sugli sci, ma si ritrovano nel mirino di spietati assassini.

- dall'11 febbraio 2021 - Due giovani sposi in dolce attesa cercano di ravvivare il matrimonio con una vacanza sugli sci, ma si ritrovano nel mirino di spietati assassini. Tua per sempre - dal 12 febbraio 2021 - Lara Jean ritorna da un viaggio di famiglia in Corea e riflette sui progetti per il college con o senza Peter.

- dal 12 febbraio 2021 - Lara Jean ritorna da un viaggio di famiglia in Corea e riflette sui progetti per il college con o senza Peter. Il cammino di Xico - dal 12 febbraio 2021 - Una bambina, il migliore amico e un cane vogliono salvare una montagna da una società in cerca di profitti.

- dal 12 febbraio 2021 - Una bambina, il migliore amico e un cane vogliono salvare una montagna da una società in cerca di profitti. Scuola di sopravvivenza - Missione Safari - dal 16 febbraio 2021 - Bear Grylls è chiamato in aiuto quando un recinto protettivo intorno a un rifugio per animali sudafricano è inaspettatamente senza elettricità. Uno speciale interattivo

Pitta Kathalu - dal 19 febbraio - Segreti, bugie, gelosia e possessività: le quattro storie di questo film antologico esplorano il lato oscuro e ingannevole dell'amore.

Pazzo per lei - dal 26 febbraio 2021 - Dopo aver trascorso una serata scatenata insieme, Adri scopre che l'unico modo per rivedere Carla è diventare un paziente del centro di salute mentale dove lei risiede.

- dal 26 febbraio 2021 - Dopo aver trascorso una serata scatenata insieme, Adri scopre che l'unico modo per rivedere Carla è diventare un paziente del centro di salute mentale dove lei risiede. The Girl on the Train - dal 26 febbraio 2021 - Una divorziata osserva da lontano una coppia che vive un rapporto idilliaco, ma è testimone di una scena scioccante.

Film

La sposa cadavere - dall'1 febbraio 2021 - Come è possibile che una donna deceduta rapisca un giovane sposo e lo porti nell'oltretomba? Con un fatale malinteso.

Il Castello Errante di Howl - primo aprile 2020 - Dopo aver scoperto un intrigo magico che coinvolge le sue due sorelle, la diciottenne Sophie cade vittima di un incantesimo.

The Ring 2 - dal 1 febbraio - Rachel Keller e il figlio Aidan si sono trasferiti nella tranquilla cittadina montana di Asheville, dove Rachel ha trovato un nuovo lavoro presso la Gazzetta locale

- dal 1 febbraio - Rachel Keller e il figlio Aidan si sono trasferiti nella tranquilla cittadina montana di Asheville, dove Rachel ha trovato un nuovo lavoro presso la Gazzetta locale La donna perfetta - dal 1 febbraio - L'avvocato Walter Eberhart e sua moglie Joanna, stanca di vivere a New York, decidono di trasferirsi nell'idilliaco villaggio di Stepford.

- dal 1 febbraio - L'avvocato Walter Eberhart e sua moglie Joanna, stanca di vivere a New York, decidono di trasferirsi nell'idilliaco villaggio di Stepford. Mister Felicità - dal 1 febbraio - Fa le veci della sorella e di un dottore, ma improvvisa metodi molto personali per aiutare i clienti a essere felici.

- dal 1 febbraio - Fa le veci della sorella e di un dottore, ma improvvisa metodi molto personali per aiutare i clienti a essere felici. Rocknrolla - dal 1 febbraio - Un mafioso russo, una rock star tossicodipendente e un dipinto di valore. L'ambiente criminale di Londra sta per saltare in aria.

- dal 1 febbraio - Un mafioso russo, una rock star tossicodipendente e un dipinto di valore. L'ambiente criminale di Londra sta per saltare in aria. The Nurtull Gang - dal 4 febbraio - Questo acclamato film muto del 1923 è tratto dal romanzo della visionaria femminista svedese Elin Wägner.

- dal 4 febbraio - Questo acclamato film muto del 1923 è tratto dal romanzo della visionaria femminista svedese Elin Wägner. Un viaggio a quattro zampe - dal 5 febbraio - Bella è un cane felice con la sua famiglia, ma un giorno si perde per inseguire uno scoiattolo e intraprende un viaggio di 400 miglia per ritrovare i suoi padroni.

- dal 5 febbraio - Bella è un cane felice con la sua famiglia, ma un giorno si perde per inseguire uno scoiattolo e intraprende un viaggio di 400 miglia per ritrovare i suoi padroni. Stockholm East - dal 10 febbraio - Johan vive assieme alla moglie alla periferia orientale di Stoccolma, dove abita Anna con il marito e la figlia di nove anni.

- dal 10 febbraio - Johan vive assieme alla moglie alla periferia orientale di Stoccolma, dove abita Anna con il marito e la figlia di nove anni. A star is born - dal 14 febbraio - Jackson Maine è un cowboy prestato alla musica. Aria vagamente trasandata, capello fluente, barba incolta e occhi malinconici come i testi delle sue canzoni.

- dal 14 febbraio - Jackson Maine è un cowboy prestato alla musica. Aria vagamente trasandata, capello fluente, barba incolta e occhi malinconici come i testi delle sue canzoni. Il pianista - dal 16 febbraio - Uno straordinario musicista, ebreo polacco, assiste all'escalation di abusi sugli ebrei da parte del governo nazista a Varsavia.

- dal 16 febbraio - Uno straordinario musicista, ebreo polacco, assiste all'escalation di abusi sugli ebrei da parte del governo nazista a Varsavia. Scarface - dal 16 febbraio - La storia di Tony Montana, rifugiato cubano, boss del narcotraffico in Florida. La sua fine é segnata, quando si rifiuta di far fuori la famiglia di un testimone.

- dal 16 febbraio - La storia di Tony Montana, rifugiato cubano, boss del narcotraffico in Florida. La sua fine é segnata, quando si rifiuta di far fuori la famiglia di un testimone. Le dieci vite del gatto Titanic - dal 17 febbraio - Liv vede esaudito il suo più grande desiderio in occasione del suo compleanno: raggiungere col traghetto la Danimarca

- dal 17 febbraio - Liv vede esaudito il suo più grande desiderio in occasione del suo compleanno: raggiungere col traghetto la Danimarca Mini and the Mozzies - dal 17 febbraio - Lo scarafaggio Mini si esibisce in un circo di pulci insieme ai suoi compagni Egon e Dagmar, ma viene ingannato dalla vanitosa pulce Miranda

- dal 17 febbraio - Lo scarafaggio Mini si esibisce in un circo di pulci insieme ai suoi compagni Egon e Dagmar, ma viene ingannato dalla vanitosa pulce Miranda Confusi e felici - dal 28 febbraio - Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto.

Documentari Originali

Strip Down, Rise Up - dal 5 febbraio - Nel tentativo di riappropriarsi del proprio corpo e delle proprie vite, un gruppo di donne esplora la correlazione tra movimento e identità in un programma di pole dance.

- dal 5 febbraio - Nel tentativo di riappropriarsi del proprio corpo e delle proprie vite, un gruppo di donne esplora la correlazione tra movimento e identità in un programma di pole dance. Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel (Stagione 1) - dal 10 febbraio - La reputazione del famigerato Cecil Hotel peggiora con la scomparsa di Elisa Lam.

(Stagione 1) - dal 10 febbraio - La reputazione del famigerato Cecil Hotel peggiora con la scomparsa di Elisa Lam. Il carnivoro (Stagione 9 Parte 2) - 17 febbraio - Cacciatore, autore, cuoco e ambientalista, Steven Rinella visita le regioni più affascinanti e remote del mondo, portando in tavola la selvaggina cacciata.

(Stagione 9 Parte 2) - 17 febbraio - Cacciatore, autore, cuoco e ambientalista, Steven Rinella visita le regioni più affascinanti e remote del mondo, portando in tavola la selvaggina cacciata. Pelé: il re del calcio - dal 23 febbraio - Mescolando rari filmati d'archivio e interviste esclusive, questo documentario celebra la leggenda del calcio: Pelé.

Stand-up comedy e Reality

Tiffany Haddish Presents: They Ready (Stagione 2) - 2 febbraio - Sei comici. Zero menate. Questi esilaranti intrattenitori condividono le loro storie divertenti. Ed è solo l'inizio.

(Stagione 2) - 2 febbraio - Sei comici. Zero menate. Questi esilaranti intrattenitori condividono le loro storie divertenti. Ed è solo l'inizio. Funerali in Stile Bernard (Stagione 1) - 12 febbraio - n questo reality, i litigiosi ma generosi Bernard gestiscono la loro impresa di pompe funebri a basso costo e aiutano famiglie addolorate a dire addio.

(Stagione 1) - 12 febbraio - n questo reality, i litigiosi ma generosi Bernard gestiscono la loro impresa di pompe funebri a basso costo e aiutano famiglie addolorate a dire addio. Le Ricette al Forno Di Chef Nadiya (Stagione 1) - 12 febbraio - Deliziose torte e pani celesti spuntano dal forno mentre Nadiya Hussain torna a cucinarei.

(Stagione 1) - 12 febbraio - Deliziose torte e pani celesti spuntano dal forno mentre Nadiya Hussain torna a cucinarei. Odio De Dani Rovira - 12 febbraio - Dalla sua nativa Málaga, Dani Rovira riflette sull'odio insensato degli esseri umani in questo speciale comico schietto e spassoso.

- 12 febbraio - Dalla sua nativa Málaga, Dani Rovira riflette sull'odio insensato degli esseri umani in questo speciale comico schietto e spassoso. The Big Day (Stagione 1) - 14 febbraio - Per sei coppie prossime alle nozze, vivere per sempre felici e contenti inizia in modo spettacolare in questo incredibile resoconto dell'industria dei matrimoni in India.

Anime e Animazione