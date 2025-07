Netflix cancella molti programmi, eppure nel 2025 tra le serie più guardate sono alcune di dieci anni fa

Nel primo semestre del 2025, tre serie originali di Netflix - Orange Is the New Black, Ozark e La Casa di Carta - hanno superato i 100 milioni di ore visualizzate. L'Engagement Report mostra come titoli "vecchi" continuino a dominare le classifiche, spingendo la piattaforma a riflettere sulla strategia delle cancellazioni premature. La longevità premia, eccome.

Quando il binge-watching ha memoria lunga su Netflix

In un panorama in cui le nuove uscite si rincorrono senza sosta e l'oblio digitale è dietro l'angolo, tre titoli ormai storici del catalogo Netflix si riprendono la scena. Secondo quanto riportato nell'ultimo Engagement Report, Orange Is the New Black, Ozark e La casa di carta hanno superato ciascuna i 100 milioni di ore visualizzate nei primi sei mesi del 2025. Una cifra che stupisce non tanto per il numero, quanto per il fatto che si tratta di serie il cui debutto risale agli anni 2010. Nonostante l'ecosistema dello streaming sia abituato a "bruciare" contenuti a ritmo accelerato, queste produzioni dimostrano che la fidelizzazione del pubblico si costruisce nel tempo, e non si misura soltanto con l'hype della prima stagione.

Una scena di Orange is the New Black

L'informazione più rilevante? Gli utenti sembrano tornare a queste serie perché sanno di poterci contare: non verranno rimosse, non saranno interrotte bruscamente, sono lì, intatte e complete. In un'epoca in cui la paura dell'abbandono seriale è reale - con show cancellati dopo pochi episodi - il pubblico sceglie la sicurezza narrativa. Ed è proprio questo tipo di affezione a decretare il successo delle opere longeve: "La performance di queste serie iconiche dimostra che aspettare e vedere se uno show riesce a catturare l'attenzione del pubblico può ripagare nel lungo periodo", sottolinea il report.

La piattaforma è da tempo nel mirino per le sue cancellazioni impulsive. Titoli originali che spariscono dopo una stagione, senza il tempo di respirare, sperimentare o evolvere. Eppure, l'esperienza insegna: le serie che hanno avuto più tempo per maturare sono quelle che oggi portano i numeri più alti.

Un altro elemento interessante che emerge è l'ascesa delle produzioni non anglofone, sempre più apprezzate dal pubblico globale. Non esiste un'unica formula vincente per conquistare gli spettatori: dalle serie originali ai contenuti dal vivo, ogni nicchia può diventare mainstream se le si lascia spazio. Forse è tempo che Netflix smetta di comportarsi come un arbitro impaziente e impari invece a investire nella lenta fioritura di una storia.