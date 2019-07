Orange Is The New Black 7 lancia il Poussey Washington Fund

La produzione della serie Orange Is The New Black, che si concluderà con la settima stagione, ha annunciato di aver lanciato il Poussey Washington Fund.

Orange Is The New Black 7 concluderà la storia delle protagoniste e Netflix ha annunciato il lancio del The Poussey Washington Fund, un'iniziativa che continuerà lo spirito alla base dello show a lungo.

Negli episodi inediti della settima stagione di Orange Is the New Black - di cui potete leggere la recensione - Taystee, personaggio interpretato da Danielle Brooks istituisce proprio una versione fittizia del Fondo offrendo dei piccoli prestiti alle donne che escono di prigione. A dare il nome all'iniziativa è il personaggio di Poussey Washington (Samira Wiley) che in un episodio del 2016 viene gettata al suolo da un agente della polizia penitenziaria e muore perché non reisce a respirare. L'incidente era basato su una morte avvenuta realmente a Staten Island, con vittima Eric Garner.

La creatrice della serie, Jenji Kohan, ha dichiarato: "Attraverso il Poussey Washington Fund, i nostri personaggi possono continuare a vivere e avere un impatto dopo che la serie si è conclusa. Taystee ha individuato un'opportunità per fare la differenza per le sue compagne dietro le sbarre e non potevamo trovare alcun motivo per non lanciare la nostra iniziativa e avere degli effetti nel mondo reale".

I soldi ricevuti saranno devoluti per sostenere otto organizzazioni benefiche: A New Way of Life: Reentry Project, Anti Recidivism Coalition, College & Community Fellowship, Freedom for Immigrants, Immigrant Defenders Law Center, The National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Woman and Girls, unPrison Project e Women's Prison Association.

Per finanziare l'iniziativa i fan possono utilizzare la piattaforma GoFundMe.org.

Orange Is the New Black, da oggi disponibile su Netflix, vede nel cast Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney e Nick Sandow.

La serie creata da Jenji Kohan è basata suo romanzo di Piper Kerman.

Ecco il video con cui si annuncia l'iniziativa e si condividono alcune storie di come lo show ha avuto un impatto positivo nella vita degli spettatori.