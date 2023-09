Nessuno ti salverà: Stephen King e Guillermo del Toro promuovono l'horror 'davvero unico'

Tutti pazzi per l'horror disponibile su Disney+ Nessuno ti salverà, anche i maestri dell'orrore Stephen King e Guillermo del Toro.

Approdato in streaming su Disney dal 22 settembre, l'horror Nessuno ti salverà continua a riscuotere attenzioni positive da parte di alcuni critici d'eccezione, gli ultimi in ordine di tempo sono Stephen King e Guillermo del Toro, che hanno promosso il film 'home invazione, scritto e diretto da Brian Duffield e interpretato dalla talentuosa Kaitlyn Dever.

"Nessuno ti salverà: geniale, audace, coinvolgente, pauroso" ha scritto Stephen King su Twitter. "Bisogna tornare indietro di 60 anni, a un episodio di Ai confini della realtà intitolato 'Gli invasori' per trovare qualcosa di simile. Davvero unico."

"Nessuno ti salverà è estremamente divertente" ha twittato Guillermo del Toro. "È anche intelligente e con grandi momenti, la messa in scena è classica e solida. Evita le trappole e massimizza le sue risorse. Non potrei pensare a un film più perfetto per il vostro fine settimana. Soddisfa tutte le promesse."

Di cosa parla Nessuno ti salverà

Nessuno ti salverà: Kaitlyn Dever in una scena del film

Come rivela la nostra recensione di Nessuno ti salverà, il film si concentra su Brynn Adams, una giovane donna che è stata allontanata dalla sua comunità. Brynn ha un grande talento creativo e non si lascia abbattere dalle circostanze. Ritornata nella casa in cui è cresciuta comincia a sperimentare degli strani avvenimenti quando viene a contatto con degli esseri ultraterreni. Il confronto tra Brynn e questi esseri la porterà a fare i conti con il suo passato.

Nonostante il plauso ricevuto da Nessuno ti salverà, il regista Brian Duffield non sembra tanto convinto dell'ipotesi di un sequel come ha dichiarato a SlashFilm:

"Non sono un grande fan dei sequel. Ho scherzato con Kaitlyn Dever dicendole 'Forse è ogni sette anni, faremo il nostro Prima del tramonto e ti salveremo'. Potrei fare un sequel, ma non credo di volerlo. Se abbastanza persone lo guardassero su Disney+ e implorassero il seguito, allora potremmo parlarne. Ma non c'è ancora un super piano di franchising nella mia testa. Ci vorrebbe molto lavoro e sarebbe talmente stressato da dover tirar fuori qualcosa."