Laika: gli autori dello Spider-Verse al lavoro sul primo film in live-action dello studio d'animazione

Il celebre studio d'animazione dietro a film come Coraline e ParaNorman è al lavoro sul suo primo film in live-action con le menti dello Spider-Verse

Laika, lo studio cinematografico dietro Coraline e Kubo e la spada magica, sta per fare un tuffo nel mondo della narrazione live-action.

Lo studio di Travis Knight è noto per la produzione di film d'animazione in stop-motion, ma ora ha unito le forze con i produttori dello Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller, per realizzare il suo primo lungometraggio in live-action.

Nella giornata di ieri, infatti, Laika ha annunciato di aver acquisito i diritti di Crumble, sceneggiatura originale scritta da Brian Duffield, regista di Nessuno ti salverà e Spontaneous.

Lord e Miller produrranno Crumble insieme ad Aditya Sood attraverso la loro società Lord Miller, mentre Lucy Kitada e Nikki Baida saranno i produttori esecutivi. Oltre a scrivere, Duffield dirigerà Crumble e sarà uno dei produttori.

Kubo e la spada magica: un'immagine tratta dal film animato

Una mossa audace per Laika

Secondo il comunicato stampa dello studio su Crumble, il nuovo film parla di una coppia sposata che "parte per un'avventura in giro per il mondo nella speranza di trovare una cura per un'antica maledizione". Non sono stati forniti ulteriori dettagli né sui personaggi del cast né sul resto del reparto tecnico.

Duffield è diventato un regista molto richiesto negli ultimi due anni, soprattutto dopo l'uscita di Nessuno ti salverà, che ha ricevuto molti apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico. È stato anche incaricato di co-scrivere, dirigere e produrre l'attesissimo adattamento di Whalefall della 20th Century, tratto dal romanzo di Daniel Kraus, abituale collaboratore di Guillermo del Toro. Su queste pagine trovate la recensione di Nessuno ti salverà.

"Siamo entusiasti di collaborare con Brian e tutto il team della Lord Miller per questo film speciale", ha dichiarato Matt Levin, presidente di LAIKA Live Action Film & Series. "Brian ha una voce davvero particolare e Crumble incarna perfettamente la narrazione audace, emotiva e inventiva che sosteniamo alla Laika. Lord e Miller hanno una classe altrettanto unica e non potevamo chiedere un team creativo migliore per dare vita a questa storia".