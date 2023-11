Napoleon: gli storici odiano il film di Ridley Scott, ecco tutti gli errori che contiene

Passiamo in rassegna gli errori contenuti in Napoleon che sono stati rilevati dagli storici più puntigliosi, particolarmente critici nei confronti dell'opera di Ridley Scott.

Gli oltre 78 milioni di incassi globali di Napoleon non placano le critiche degli storici, che continuano a fare le pulci al film di Ridley Scott per via degli errori contenuti nella pellicola.

Napoleon: Joaquin Phoenix in una foto del film

Le critiche a Napoleon, che ricostruisce le gesta del condottiero francese Napoleone Bonaparte (Joaquin Phoenix) e l'amore per la prima moglie Giuseppina (Vanessa Kirby), sono state inaugurate dal trailer. Scott ha invitato lo storico che aveva fatto le pulci al promo a farsi una vita, ma questo non ha impedito agli esperti di storia francese di dire la loro sul film.

"Non è un documentario, lo sappiamo! Ma è un'opera d'arte brillante", ha detto Dan Snow, storico e presentatore televisivo, in un post su TikTok di 5 minuti in cui promuove il film.

"Delle 2 ore e 38 minuti, direi che 38 minuti sono accurati", ha dichiarato a Sky News l'esperto di storia militare Andrew Roberts. Snow e Roberts sono due dei tanti storici che hanno analizzato la libera interpretazione di Ridley Scott, di cui parliamo nella nostra recensione di Napoleon, della vita dell'imperatore francese.

La scena in Egitto non è mai accaduta

Napoleon: Joaquin Phoenix di fronte alla Sfinge

Tra le scene prese di mira una delle più critiche riguarda la Campagna d'Egitto quando, durante la Battaglia delle Piramidi, Napoleone spara verso una delle Piramidi, evento che in realtà non è mai accaduto.

"Napoleone non sparò alle Piramidi, e la cosiddetta battaglia delle Piramidi non fu combattuta alla base delle Piramidi", ha detto Snow aggiungendo "ma sembra figo mostrarlo".

Joan Tumblety, professoressa associata di storia francese all'Università di Southampton, è stata ancor più critica nei confronti della scena. In un post su The Conversation, ha detto: "Non è necessario inventare trappole di ghiaccio o Napoleone che ordina ai suoi uomini di sparare alle piramidi, come fa il film biografico di Ridley Scott, per trasmettere il suo insensibile disprezzo per la vita".

Napoleon, le 10 cose sull'Imperatore che Ridley Scott non ha detto

La figura di Giuseppina

Napoleon: un'immagine di Joaquin Phoenix

Gli studiosi hanno anche sollevato dubbi sulla scelta di affidare il ruolo della moglie di Napoleone a Vanessa Kirby, che è 14 anni più giovane della sua controparte Joaquin Phoenix.

Il casting ha sollevato "un'ondata di sorpresa tra gli storici" perché Josephine era di sei anni più grande di Napoleone, ha detto a The Conversation Katherine Astbury, professoressa di francese all'Università di Warwick.

La stessa Vanessa Kirby è poi intervenuta commentando le bizzarre scene di sesso presenti in Napoleon, spiegando che la stranezza era voluta per ragioni di toni.

La rappresentazione di Napoleone

Napoleon: lo sguardo bieco del condottiero di Joaquin Phoenix

Sempre Dan Snow ha segnalato che Napoleone non si è mai messo alla testa di una cavalleria disorganizzata attaccando personalmente i nemici, inoltre non era presente all'esecuzione di Maria Antonietta e non era di umili origini.

"Non veniva dal nulla. Suo padre era un aristocratico", ha detto Snow. "Il film di Ridley Scott non rappresenta tanto il passato quanto piuttosto versioni dei racconti e delle immagini che raffigurano Napoleone e che, in molti casi, sono state ordinate dallo stesso imperatore" ha specificato Tumbledy.

Interrogato su queste osservazioni critiche sull'accuratezza storica del suo film, Ridley Scott ha esclamato alla BBC: "Volete davvero che vi risponda?... Mi dovrete censurare". Poi ha difeso la sua scelta artistica spiegando: "Non è assolutamente una lezione di storia. E poi come fate a sapere che non era vero. C'eravate?".