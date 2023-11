Napoleon, Vanessa Kirby commenta le scene di sesso 'strane': 'Volevamo che fossero divertenti'

La star di Napoleon, Vanessa Kirby, ha commentato le strane e imbarazzanti scene di sesso presenti nel film di Ridley Scott. Kirby affianca il Napoleone Bonaparte di Joaquin Phoenix nel ruolo dell'Imperatrice Giuseppina, l'amore della vita del condottiero francese.

Napoleon: un'immagine del film

Come sottolinea la recensione di C'è ancora domani, attualmente nei cinema italiani, la pellicola di Ridley Scott approfondisce l'ascesa e la caduta dal potere di Bonaparte e il suo rapporto con la prima moglie Giuseppina. La loro relazione è sempre stata fuori dai canoni dato che Giuseppina era vedova, madre di due figli, e aveva sei anni più di lui quando si sposarono. L'infatuazione di Bonaparte per la donna e le loro relazioni extraconiugali hanno incuriosito Scott, che ha fornito un ritratto della loro relazione fuori dai canoni.

Napoleon segna il peggior punteggio su Rotten Tomatoes di Joaquin Phoenix in 10 anni

Una relazione fuori dai canoni

In un'intervista con l'Irish Independent, Vanessa Kirby ha parlato apertamente delle imbarazzanti scene di sesso e di come lei e Joaquin Phoenix le abbiano affrontate. Ecco le sue parole:

Napoleon: Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix

"Volevamo che fossero divertenti. Joaquin e io ci siamo detti fin dall'inizio che non sarebbe stato convenzionale, è una relazione molto insolita e strana, e quindi non volevamo che fosse il tipico dramma d'epoca, o qualcosa che riflettesse il periodo storico. Quindi, anche nelle scene di sesso, ogni volta che giravamo le interpretavamo in un modo diverso. Per la maggior parte del tempo io e Joaquin ridevamo tra una ripresa e l'altra".

In precedenza, Vanessa Kirby ha rivelato di essere stata schiaffeggiata a sorpresa da Joaquin Phoenix durante una scena intima in virtù dell'accordo tra i due attori di scioccarsi a vicenda sul set per risultare più autentici.