Napoleon: Joaquin Phoenix da eroe a tiranno nel trailer del kolossal di Ridley Scott

Apple TV+ ha diffuso il primo trailer ufficiale di Napoleon, con Joaquin Phoenix nei panni dell'eroe di Francia rapidamente tramutatosi in un tiranno agli inizi dell'Ottocento.

Diretto da Ridley Scott da una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon racconta le origini dell'imperatore e leader militare francese e la sua rapida e spietata ascesa a imperatore. Il tutto viene visto attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Giuseppina (Vanessa Kirby). Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra.

Apple Original Films ha collaborato con Sony Pictures Entertainment per il lancio del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 22 novembre. Dopo l'uscita nelle sale, il film sarà trasmesso in streaming su Apple TV+.

Napoleon, Ridley Scott: "La prova di Joaquin Phoenix era talmente buona che abbiamo riscritto il dannato film"

Napoleone è il secondo grande blockbuster in programma di Apple TV+, dato che a distanza di poco distribuirà nelle sale anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Proprio qualche giorno fa abbiamo visto il secondo trailer del film con Leonardo DiCaprio.