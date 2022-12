Napoleon, Ridley Scott: "La sceneggiatura è stata totalmente riscritta per Joaquin Phoenix"

Ridley Scott ha svelato che ha dovuto riscrivere completamente la sceneggiatura di Napoleon, il suo nuovo film, per riuscire a soddisfare il suo protagonista Joaquin Phoenix.

Il regista aveva già collaborato con l'attore in occasione dell'apprezzato Il Gladiatore e sapeva in che modo lavora durante la sua preparazione per un ruolo e sul set la star del cinema.

Ridley Scott, intervistato da Empire, ha spiegato: "Joaquin Phoenix è il più lontano possibile dall'essere convenzionale. Non deliberatamente, ma per intuizione. Ed è quello che lo fa scattare. Se qualcosa lo infastidisce, te lo farà sapere. Ha reso Napoleon speciale ponendo costantemente delle domande".

Il regista ha aggiunto: "Con Joaquin puoi riscrivere il dannato film perché non si sente a suo agio. Ed è quello che è successo in pratica con Napoleon".

Apple TV+ annuncia i film in arrivo nel 2023, da Argylle a Tetris

David Scarpa ha firmato la sceneggiatura del progetto che racconterà la storia dell'imperatore francese dalla prospettiva della sua prima moglie, Joséphine, parte affidata a Vanessa Kirby.

Scott ha svelato che lo script del film è stato modificato per aiutare l'attore a concentrarsi su chi era Bonaparte. Il filmmaker ha ribadito: "Dovevo rispettarlo perché quello che stava venendo detto è stato incredibilmente costruttivo. Lo ha fatto diventare più grande e migliore".