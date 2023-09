My Home My Destiny anticipazioni trama 2 settembre: Zeynep, Benal e Mehdi alla resa dei conti

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà sabato 2 settembre 2023 con il finale della prima stagione alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, sabato 2 settembre 2023, alle 15:45 su Canale 5 con il gran finale della prima stagione. A partire da Lunedì 4 settembre, come annunciato ieri da Mediaset, la soap con Demet Ozdemir si trasferirà sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con la seconda e ultima stagione.

My Home My Destiny 2 in streaming su Mediaset Infinity in esclusiva: ecco quando

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 1°settembre

Nermin ha offerto a Zeynep, Mehdi e rispettive famiglie un soggiorno in uno degli alberghi di proprietà di Faruk. Peccato che anche Emine e Faruk abbiano avuto la stessa idea. Quando la Gosku incontra l'amica per caso, non può credere ai suoi occhi, Emine sarà costretta a rivelare il suo segreto.

Anticipazioni del 2 settembre: Benal si trasferisce da Mehdi

Benal è stanca della solitudine e della sua vita da single, ha voglia di ricevere più attenzioni, soprattutto ora che è incinta. Così decide di trasferirsi a casa di Mehdi, regalando gioia a Zeliha, futura nonna del piccolino che ha in grembo, disposta a fare di tutto, anche comprarle una nuova casa, pur di far parte della vita del nipote.

Lo scontro con l'ex marito nell'ultima puntata di sabato

Durante il tragitto Benal incontra Serhat, il suo ex marito. L'uomo, con metodi non proprio gentili, cercherà di farla tornare sui suoi passi e di impedirle di trasferirsi da Mehdi. Il sopraggiungere di Mujgan, però, salverà la situazione. Provata dal recente incontro e stanca, Benal crollerà addormentata appena arrivata a casa di Zeliha.

Nell'ultimo episodio della soap turca Zeynep scopre la presenza della rivale

Tornati dal weekend romantico, Zeynep e Mehdi si troveranno di fronte a una sorpresa davvero inaspettata: Benal si è trasferita a casa loro. L'infermiera sta ancora riposando così non ha modo di spiegare il perchè di quella decisione. La Gosku non può certo nascondere al marito di essere parecchio infastidita. Dopo un lungo discorso, Zeynep chiederà a Mehdi di fare chiarezza, certe decisioni non possono più essere rimandate.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.