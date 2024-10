My Home My Destiny 2 anticipazioni 16 ottobre 2024: Emine è furiosa! Fine dell'amicizia con Zeynep?

Nelle anticipazioni della prossima puntata di My Home My Destiny 2, in onda in TV mercoledì 16 ottobre alle 16:40 su Canale 5, l'amicizia tra Emine e Zeynep sarà messa a dura prova.

My Home My Destiny 2 torna in TV domani, mercoledì 16 ottobre 2024, alle 16:40 su Canale 5, con una puntata dai toni particolarmente accesi. Non tutti infatti sono contenti di come Zeynep ha deciso di gestire la questione Mehdi. In questo caso, poi, a criticarla aspramente è una persona a lei molto cara.

Ricordiamo che la seconda stagione della soap turca con Demet Ozdemir è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep in soccorso di Mehdi

Qualcuno ha incastrato Mehdi. Ercan ha accoltellato Bekir in carcere ma, all'arrivo delle guardie, ha dato la colpa dell'accaduto al meccanico. Che nel frattempo è stato anche lasciato solo dal suo avvocato difensore, che ha rifiutato l'incarico. Costretto a rimanere dietro le sbarre, Mehdi si è visto aiutare dall'unica persona che non avrebbe mai neppure sperato corresse in suo soccorso: Zeynep sarà il suo nuovo legale.

La giovane vuole aiutare l'ex ma sa anche che Bekir non ritirerà mai le sue accuse, a dirglielo è stato Nuh. Il problema di Bekir è legato a sua figlia, gravemente malata. Veysi gli ha dato i soldi necessari all'intervento che potrebbe salvarle la vita ma solo in cambio di un favore: Bekir avrebbe dovuto continuare a mentire e a incolpare Mehdi per fare in modo di tenerlo più tempo possibile in carcere. Zeynep a quel punto ha fatto qualcosa di poco professionale: travestitasi da infermiera, si è intrufolata nella stanza d'ospedale di Bekir. La sua proposta è semplice: sarà lei a pagare tutte le spese per l'intervento della figlia se lui tetimonierà in favore del meccanico.

Savas ed Emine, invece, stanno provando, senza sotterfugi, a racimolare tutti i soldi necessari a tirare Mehdi fuori di prigione. Quando scopre quello che ha fatto Zeynep, Emine non può fare a meno di criticare con toni molto aspri l'amica. Non soltanto non approva i metodi usati, soprattutto ora che è l'avvocato di Mehdi, ma pensa anche che non dovrebbe lasciarsi coinvolgere così tanto nelle vicende dell'ex marito. Ne nasce una discussione molto animata.