My Home My Destiny 2 in streaming su Mediaset Infinity in esclusiva: ecco quando

My Home My Destiny 2 sarà rilasciata in streaming su Mediaset Infinity, in esclusiva, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì: ecco a partire da quando.

My Home My Destiny 2, la seconda e ultima stagione della soap turca, approderà direttamente in streaming, gratuitamente, in esclusiva. Dove? Naturalmente su Mediaset Infinity, a partire da lunedì 4 settembre. Come avevamo infatti anticipato, la prima stagione della serie con Demet Ozdemir si concluderà sabato 2 settembre su Canale 5 e l'azienda del biscione ha evidentemente deciso di puntare su ciò che resta dell'ultima arrivata in fatto di soap per potenziare l'offerta della sua piattaforma.

La seconda stagione di My Home My Destiny sarà distribuita con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì a mezzanotte, da vedere e rivedere dove e quando si vuole sulla piattaforma. Per il 4 settembre sarà inoltre presente su Mediaset Infinity tutta la prima stagione della soap che ha garantito buoni ascolti alla rete ammiraglia Mediaset per tutta l'estate.

A partire da lunedì 4 settembre lo slot televisivo solitamente dedicato a My Home My Destiny sarà invece occupato dalla seconda puntata de La promessa, che farà da traino al nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.

La sinossi di My Home My Destiny

Tratta da un romanzo basato su una storia realmente accaduta, My Home My Destiny segue le vicende di Zeynep, ragazza di umili origini che da bambina viene data in adozione ai benestanti datori di lavoro della madre, per assicurarle un futuro migliore. Diventata adulta e dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, alla ragazza viene imposto un matrimonio d'interesse con Faruk, un giovane dell'alta società. Nessuno attorno a lei conosce il suo passato e, quando Sakine - la madre biologica di Zeynep - torna a bussare alla sua porta, la ragazza si troverà a vivere due vite parallele, divisa tra il mondo nel quale è nata, che si concretizzerà nella figura del bel meccanico Mehdi, e quello in cui è cresciuta.