My Home My Destiny anticipazioni trama 1° settembre: Zeynep scopre il segreto di Emine

My Home My Destiny torna domani, venerdì 1° settembre 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la quinta puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche la penultima, in questa stagione televisiva, per la soap con Demet Özdemir. A patire dalla prima settimana di settembre My Home My Destiny sembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 31 agosto

Zeynep prende una decisione del tutto inattesa: nonostante l'arrivo imminente del bambino, lei resterà accanto a Mehdi, incurante dello scandalo. La ragazza appare irremovibile, tanto da convincere Nermin a fare un passo verso la famiglia Karaca proprio per evitare la rottura definitiva. Intanto Emine scappa di casa per vivere la sua storia d'amore con Faruk.

Anticipazioni del 1° settembre: il viaggio di nozze di Mehdi e Zeynep

Zeynep e Mehdi, dopo il matrimonio, non hanno fatto un classico viaggio di nozze. Con l'aiuto di Nermin faranno una vacanza in un albergo di proprietà di Faruk, dove porteranno con loro anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan.

Nel prossimo episodio della soap turca la fuga romantica di Emine e Faruk

Anche Faruk sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nel suo albergo. L'uomo però non è solo, insieme a lui c'è Emine. I due hanno deciso di "festeggiare" la fuga della ragazza da casa e quello che è probabilmente l'inizio di una convivenza.

Zeynep scopre l'amica nell'episodio di venerdì

Emine però ha saputo della presenza in albergo di Zeynep e di tutti gli altri e ha una terribile paura di incontrarli. Anche perchè insieme a tutti loro c'è anche la madre Sultan, che, sdegnata dal suo comportamento, ha deciso di ripudiarla. Purtroppo accadrà l'impensabile e Zeynep, proprio quando starà per lasciare l'albergo, incontrerà Emine! Il segreto suo e di Faruk è dunque scoperto.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.