My Home My Destiny 2 anticipazioni 20 giugno: Benal e il bambino in pericolo! Mehdi accuserà Zeynep?

Il prossimo episodio di My Home My Destiny 2, in arrivo su Canale 5 giovedì 20 giugno alle 14:45, sarà decisivo nello scioglere alcuni nodi nel rapporto conflittuale tra Zeynep e Benal.

Un'altra giornata all'insegna del dramma in My Home My Destiny 2 che, nella puntata in onda giovedì 20 giugno 2024 alle 14:45 su Canale 5, vedrà Benal e il bambino correre un grave rischio. Zeynep sarà dilaniata dai sensi di colpa ma avrà tempo per recuperare o sarà ormai tutto perduto?

Nell'episodio precendente - in onda oggi, 19 giugno, nel pomeriggio dell'ammiraglia Mediaset - Benal pensa seriamente di lasciare la casa in cui ora abita insieme alla famiglia di Mehdi, Zeynep compresa. Ma è proprio Mehdi a opporsi all'idea: con il suo ex marito ancora in circolazione, non è sicuro lasciarla sola, soprattutto ora che è incinta.

Zeynep ottiene il lavoro tanto desiderato e ha l'opportunità di chiarirsi con Sultan. Emine invece litiga furiosamente con Faruk: lo spettro di un'altra donna si fa largo.

Anticipazioni My Home My Destiny del 20 giugno: Serhat rapisce Benal!

Benal ha un duro confronto con Zeynep, che solleva addirittura dubbi sul pericolo che possa ormai rappresentare Serhat per lei quanto per il bambino che porta in grembo. Scossa per la discussione, Benal esce di casa sconvolta. Purtroppo i timori di Mehdi si rivelano esatti: Serhat, che ha pedinato Benal per tutto il tempo, la aggredisce e la rapisce! Quando a casa arriva la notizia, Zeynep è sopraffatta dai sensi di colpa. Non soltanto non le ha creduto, ma ora, sia lei che Mujgan, temono anche per la salute del bambino in quanto quella di Benal si sta rivelando una gravidanza complicata.

La polizia riesce finalmente a rintracciare Serhat ma le condizioni dell'ex amante di Mehdi sono critiche e deve essere portata immediatamente in ospedale. Al suo fianco c'è anche Mehdi quando i medici comunicano che non riescono più a sentire il battito del bambino. Zeynep si sente tremendamente in colpa e comincia a pregare: se succederà qualcosa a Benal e al piccolo, è certa che agli occhi del marito sarà tutta colpa sua.