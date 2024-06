My Home My Destiny 2 anticipazioni 19 giugno: Zeynep ce l'ha fatta, Benal vicina a una decisione drastica

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny 2, in arrivo su Canale 5 mercoledì 19 giugno, Benal proverà a lasciare la casa di Mehdi mentre Zeynep riceverà finalmente una buona notizia.

La tensione sale nella puntata di My Home My Destiny 2 in onda su Canale 5, alle 14:45, mercoledì 19 giugno 2024. Mentre tra Emine e Faruk la situazione sembra destinata a precipitare, a casa di Zeynep e Mehdi l'atmosfera si fa incandescente per la presenza di Benal, la donna da cui il bel meccanico aspetta un bambino.

Nell'episodio precedente - che andrà in onda oggi, 18 giugno, ed è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity - Sultan è riuscita a infastidire Cemile con la sua insistenza: sentendosi in colpa per il rifiuto di sua figlia nei confronti di Nuh, la donna sta provando a "sistemare" il ragazzo con Cemile, ma lei non è dello stesso avviso. Emine invece dubita fortemente delle intenzioni serie di Faruk quando lui le propone un appartamento in regalo: lei vorrebbe sposarlo ma teme di poter restare così solo la sua amante.

Per Kibrit invece la vita scolastica ricomincia in salita: i compagni di classe la prendono in giro per l'età avanzata, il preside convoca Mehdi.

Anticipazioni My Home My Destiny del 18 giugno: Zeynep trova lavoro

Benal sa di non essere la benvenuta a casa di Mehdi. Nonostante Zeynep abbia accettato che lei resti a vivere con tutti loro, ora che aspetta il bambino di suo marito, la donna sa che, a parte Mujgan, nessuno lì dentro le crede. Stanca di dover sopportare sguardi torvi e diffidenza, Benal pensa di andare via ma Mehdi è contrario: fino a quando il suo ex marito violento, Sehrat, sarà una minaccia, lei e il bambino dovranno essere protetti. Vivere tutti insieme, per il momento, è semplicemente qualcosa che Benal e tutti gli altri dovranno accettare.

Zeynep potrà almeno gioire sul fronte lavorativo: il colloquio è andato bene e lei verrà assunta. Potrà così tener fede alla promessa fatta al fratello.

Mentre Nermin nasconde a sua figlia le difficoltà economiche che le rendono difficile anche pagare l'affitto, Sultan può finalmente togliersi un peso: incontrata Zeynep fuori dal negozio di Cemile, la donna ha la possibilità di scusarsi per le azioni di sua figlia.

A proposito di Emine: dopo la proposta dell'appartamento, ormai le liti furibonde con Faruk sono all'ordine del giorno. Lei sospetta che ci sia un'altra donna. Faruk potrà dimostrare il contrario?

La seconda stagione di My Home My Destiny va in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45. Tutti gli episodi sono già disonibili in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity.