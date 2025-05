My Hero Academia: rivelato finalmente il vero nome del villain principale

My Hero Academia ha finalmente rivelato il vero nome di All For One, in vista del ritorno dell'anime per la sua ultima stagione attraverso.

Il franchise di My Hero Academia torna a far parlare di sé grazie al libro speciale Ultra Age, che rivela finalmente il nome di battesimo del suo villain più enigmatico: All For One. Il suo nome che getta nuova luce sul passato oscuro del personaggio e rafforza i legami con il destino del giovane Tomura.

Zen Shigaraki: il nome di All for One

Tra le pagine del volume speciale Ultra Age, appena pubblicato in Giappone, My Hero Academia cala l'ultima carta sul tavolo della sua mitologia: il nome vero di All For One è Zen Shigaraki. L'ombra onnipotente e manipolatrice che ha condotto generazioni di eroi e villain verso lo scontro finale si scopre così legata in modo ancor più profondo al suo erede, Tomura.

Il protagonista di My Hero Academia

Il nome svela un ulteriore nodo familiare con Yoichi Shigaraki, il primo portatore di One For All, e suggerisce che persino "Zen" possa essere una maschera scelta ad arte: troppo evocativo per non sembrare un altro stratagemma da burattinaio. Il termine rimanda a una quiete interiore conquistata attraverso l'isolamento - una parvenza di pace che il villain ha forse ostentato per illudere gli altri, e forse se stesso. Per diventare il "Signore dei Demoni", ha rinnegato perfino la propria identità, svuotandosi fino a diventare solo potere e volontà.

Il nome Zen Shigaraki si rivela quindi più che un semplice dato biografico: è un tassello finale che ridefinisce il senso stesso della minaccia rappresentata da All For One. E mentre la serie anime si prepara al suo gran finale previsto per l'autunno 2025, con l'ottava stagione pronta al debutto su Crunchyroll, la guerra tra maestro e discepolo si carica di nuovi significati.