My Hero Academia: Vigilantes, la serie spin-off che anticipa la storia di Deku fa il suo debutto

Nel firmamento affollato degli anime della primavera 2025, My Hero Academia: Vigilantes prova a ritagliarsi un posto con il botto. Il debutto dello spin-off ambientato anni prima della serie madre è stato inaugurato con Kohei Horikoshi, autore originale del franchise: per celebrare l'arrivo in streaming della serie ha realizzato un'illustrazione inedita dedicata a The Crawler, protagonista di questa nuova avventura.

My Hero Academia: Vigilantes e il suo debutto

Un omaggio a metà fra il nostalgico e il celebrativo, che segna l'inizio di un racconto parallelo destinato a colmare alcune delle lacune narrative della saga principale. Se My Hero Academia ha da poco chiuso i battenti su carta e si avvia verso la conclusione in TV, l'universo degli eroi con il Quirk è tutt'altro che esaurito. Anzi, è appena tornato. Diretta da Kenichi Suzuki per Bones Film, con sceneggiatura di Yosuke Kuroda e musiche firmate dal talentuoso Yuki Hayashi (affiancato da Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi), My Hero Academia: Vigilantes ci catapulta in un Giappone dove gli eroi sono ancora una rarità e le regole non sono scolpite nella pietra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Koichi Haimawari, alias The Crawler, non indossa un costume per gloria o status, ma per proteggere il suo quartiere in un contesto in cui la giustizia ufficiale tarda ad arrivare. Accanto a lui, personaggi già noti ma inediti nella loro versione "di gioventù": All Might ancora nel pieno della forza, Eraserhead in azione sul campo, Midnight e Present Mic prima che diventassero figure leggendarie.

Lo spin-off offre uno sguardo ravvicinato e sorprendente su ciò che precede il mito, senza tradire lo spirito originale. Con il primo episodio disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Crunchyroll, Vigilantes si propone come il prequel che i fan non sapevano di desiderare, ma che una volta visto, non potranno più ignorare.