Crunchyroll Anime Awards 2026, trionfa My Hero Academia: 73 milioni di voti consacrano gli anime dell'anno

La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards ha trasformato Tokyo nel centro del mondo anime. Con un record di 73 milioni di voti, i fan hanno premiato My Hero Academia FINAL SEASON, mentre Demon Slayer e Solo Leveling dominano le categorie tecniche.

Tokyo si è accesa di luci, orchestrazioni sinfoniche e ovazioni da stadio coi Crunchyroll Anime Awards 2026: una celebrazione collettiva della cultura anime, ormai diventata linguaggio globale capace di attraversare generazioni, continenti e immaginari completamente diversi.

My Hero Academia chiude un'epoca e conquista il premio più importante

Settantatré milioni di voti. Basta questo numero per capire quanto gli anime abbiano ormai smesso di appartenere a una nicchia. La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards ha confermato qualcosa che da anni era evidente tra streaming, cinema e cultura pop: l'animazione giapponese occupa ormai uno spazio gigantesco nell'intrattenimento mondiale.

My Hero Academia - Final Season, una scena

E a dominare la serata è stato soprattutto My Hero Academia, che con la sua FINAL SEASON ha conquistato il titolo di Anime dell'Anno. Un riconoscimento che ha avuto quasi il sapore della consacrazione definitiva per una serie che negli ultimi anni ha accompagnato milioni di spettatori nella crescita di Deku, Bakugo e dell'intera U.A.

A rendere ancora più simbolico il momento è stata la presenza di The Weeknd, chiamato personalmente a consegnare il premio principale della serata. Da fan dichiarato degli anime, la popstar canadese ha rappresentato perfettamente il tipo di contaminazione culturale che oggi ruota attorno a questo medium: rapper, attori hollywoodiani, artisti K-pop e creator digitali parlano ormai fluentemente il linguaggio degli anime.

La cerimonia, ospitata al Grand Prince Hotel Shin Takanawa di Tokyo, ha alternato premi, concerti e omaggi nostalgici con un ritmo quasi da grande show musicale internazionale. Sul palco si sono susseguiti nomi enormi della cultura pop asiatica e occidentale, mentre la Tokyo Philharmonic Orchestra ha aperto la serata con un tributo orchestrale dedicato ai vincitori storici degli Anime Awards.

Uno dei momenti più potenti è arrivato quando DEAN FUJIOKA ha eseguito "History Maker", opening di Yuri!!! on ICE, il primo anime ad aver vinto il premio Anime dell'Anno nella storia dell'evento. Una scelta che ha avuto quasi il tono di una fotografia nostalgica: guardare indietro per rendersi conto di quanto il panorama anime sia cambiato in appena dieci anni.

E poi la musica. Yoko Takahashi ha celebrato i trent'anni di Neon Genesis Evangelion cantando "A Cruel Angel's Thesis", mentre gli ASIAN KUNG-FU GENERATION hanno riportato sul palco "Haruka Kanata", seconda opening storica di Naruto. Due esibizioni che hanno ricordato una verità semplice: gli anime non vivono soltanto attraverso le immagini. Vivono soprattutto nella memoria emotiva delle loro sigle.

Demon Slayer, Solo Leveling e il futuro globale dell'industria anime

Se My Hero Academia ha conquistato il premio principale, la serata ha però raccontato anche un'industria sempre più ampia, competitiva e internazionale.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito si è portato a casa il premio di Film dell'Anno, oltre al riconoscimento per la miglior colonna sonora firmata da Yuki Kajiura e Go Shiina. Un risultato quasi inevitabile per un franchise che continua a dominare il botteghino mondiale con una facilità impressionante, trasformando ogni nuova uscita in un evento collettivo.

My Hero Academia - Final Season, alcuni personaggi della serie

Nel frattempo Solo Leveling ha confermato la propria forza tecnica vincendo come Miglior Anime d'Azione e Migliori Animazioni. E guardando il livello produttivo raggiunto dalla seconda stagione, il successo appare perfettamente coerente con la reazione del pubblico negli ultimi mesi.

Tra le sorprese più interessanti spicca anche Gachiakuta, premiato sia per il character design che per i background art. Un doppio riconoscimento che fotografa bene quanto l'identità visiva stia diventando centrale nell'industria anime contemporanea. Oggi non basta più avere una buona storia: serve uno stile immediatamente riconoscibile, quasi "iconico" già dal primo frame.

Molto applaudito anche il trionfo di Il Monologo della Speziale, che continua a crescere silenziosamente fino a diventare uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni. La seconda stagione ha conquistato il premio come Miglior Anime Drammatico, oltre ai riconoscimenti per la regia e per Maomao, premiata come Miglior Protagonista grazie anche all'interpretazione vocale di Aoi Yuki.

Tra i momenti più significativi della serata, però, resta il conferimento del Global Impact Award al regista Tatsuya Nagamine. Da Dragon Ball Super a ONE PIECE, passando per PreCure e Ojamajo Doremi, il suo lavoro ha contribuito ad accompagnare gli anime fuori dal Giappone, trasformandoli in un fenomeno culturale realmente globale.

Qui tutti i premiati nella loro categoria:

Anime dell'Anno - My Hero Academia FINAL SEASON

Film dell'anno - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito

Miglior Anime Originale - Lazarus

Miglior Serie in Prosecuzione - ONE PIECE

Miglior Nuova Serie - Gachiakuta

Miglior Opening - On The Way - AiNA THE END - DAN DA DAN Stagione 2

Miglior Ending - I - BUMP OF CHICKEN - My Hero Academia FINAL SEASON

Miglior Anime d'Azione - Solo Leveling Stagione 2 -Arise from the Shadow-

Miglior Commedia - DAN DA DAN Stagione 2

Miglior Anime Drammatico - Il Monologo della Speziale (stagione 2)

Miglior Anime Isekai - Re:ZERO -Starting Life in Another World- Stagione 3

Miglior Anime Sentimentale - The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Miglior Slice of Life - SPY x FAMILY Stagione 3

Migliori Animazioni - Solo Leveling Stagione 2 -Arise from the Shadow-

Miglior Background Art - Gachiakuta

Miglior Character Design - Gachiakuta

Miglior Regia - Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma - Il Monologo della Speziale (stagione 2)

Miglior Protagonista - Maomao - Il Monologo della Speziale (stagione 2)

Miglior Personaggio Secondario - Katsuki Bakugo - My Hero Academia FINAL SEASON

Personaggio "Da proteggere a ogni costo" - Anya Forger - SPY x FAMILY Stagione 3

Miglior Canzone in un Anime - IRIS OUT - Kenshi Yonezu - Chainsaw Man - IIl Film: La storia di Reze

Miglior Colonna Sonora - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito - Yuki Kajiura, Go Shiina

Miglior Doppiatore (giapponese) - Aoi Yuki - Maomao - Il Monologo della Speziale (stagione 2)

Miglior Doppiatore (italiano) - Mosè Singh - Denji - Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze

Gli anime non stanno più cercando legittimazione. L'hanno già ottenuta. Oggi dialogano con Hollywood, con il K-pop, con lo streaming internazionale e con la musica mainstream senza più bisogno di traduzioni culturali. Parlano direttamente al pubblico mondiale. E il pubblico, a giudicare da quei 73 milioni di voti, risponde sempre più forte.