Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026

Crunchyroll ha annunciato i dettagli dell'edizione 2026 dell'Ani-May, la celebrazione mondiale della durata di un mese che offre esperienze tra schermi, videogiochi e momenti dal vivo, dando la possibilità ai fan di tutto il mondo di riunirsi, festeggiare e dimostrare in che modo amano e vivono gli anime.

Tante le iniziative che si svolgeranno nel prossimo mese legate ad alcuni dei titoli più apprezzati dai fan e dagli spettatori di tutto il mondo per trasformare maggio in un momento culturale e scoprire nuove serie, sbloccare ricompense, acquistare prodotti esclusivi e connettersi con la community.

I dettagli dell'Ani-May

Tra i titoli coinvolti ci saranno Jujutsu Kaisen, Hell's Paradise, My Hero Academia, Black Clover, Solo Leveling e Frieren: Oltre la Fine del Viaggio.

Gita Rebbapragada, Chief Operating Officer di Crunchyroll, ha dichiarato: "Gli anime sono qualcosa che celebriamo ogni giorno, ma l'Ani-May è la nostra occasione per rafforzare ancora di più questo legame con i fan. È un momento per ritrovarsi, riscoprire i vecchi classici, apprezzare qualcosa di nuovo e acquistare, giocare e guardare gli anime in modi diversi ma comunque significativi. Durante tutto il mese, vogliamo creare nuovi modi per coinvolgere i fan e festeggiare come community, il tutto in vista degli Anime Awards, dove rendiamo omaggio ai creatori delle storie che ispirano il pubblico in tutto il mondo".

Scott Donaton, SVP Global Brand and Community di Crunchyroll, ha quindi aggiunto: "È stato incredibile vedere quanti partner in tutto il mondo stiano aderendo all'Ani-May e desiderino celebrare gli anime insieme a noi. Riconoscono gli anime come un potente elemento di connessione culturale, e insieme stiamo creando momenti che avvicinano fan e community su ogni punto di contatto".

Ad aprire le celebrazioni sarà Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, disponibile in esclusiva su Crunchyroll a partire dal 30 aprile.

Le iniziative in Italia

Nel nostro paese ci saranno una serie di iniziative che comprendono la possibilità di vincere i biglietti per il tour di concerti di My Hero Academia durante i concorsi organizzati da Cultura, Funside e Forbidden Planet Limited, mentre in 50 negozi Funside ci saranno materiali POS, espositori e vetrine dedicate, supportata da attività su social media, newsletter e giveaway che metteranno in palio anche abbonamenti Crunchyroll. Nei punti vendita della catena, sulla piattaforma e-commerce e sull'app i fan potranno trovare molti dettagli sull'Ani-May e sulle iniziative.

Sul Crunchyroll Store ci saranno inoltre numerose promozioni settimanali per tutto il mese di maggio, con uno sconto del 26% su figurine, abbigliamento e home entertainment.

Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, una foto

Dal 27 aprile al 3 maggio ci sarà l'accesso anticipato riservato ai membri su tutti i prodotti disponibili; i vantaggi per gli abbonati sono cumulabili.

Dal 4 al 10 maggio: tutti gli articoli disponibili e le figures; i vantaggi per i membri sono cumulabili.

Dall'11 al 17 maggio: tutti gli articoli disponibili, le figures e l'abbigliamento; i vantaggi per i membri sono cumulabili.

Dal 18 al 24 maggio: tutti gli articoli disponibili, le figures, l'abbigliamento e l'home entertainment; i vantaggi per i membri sono cumulabili!