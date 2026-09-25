Avengers: Endgame Extra ha smentito uno dei principali rumor su Loki?

Avengers: Endgame Extra è arrivato nelle sale con quattro sequenze inedite pensate per costruire il ponte verso Avengers: Doomsday. Sono bastati pochi minuti, però, per riaccendere una discussione che i fan del Marvel Cinematic Universe conoscono già molto bene: cosa succederà ora ai protagonisti di Loki dopo il finale della seconda stagione di quella che forse è la serie tv più amata di casa Marvel?

Tra le scene aggiunte ce n'è infatti una ambientata nuovamente nella TVA, con Mobius, Miss Minutes, OB e Casey. La presenza del personaggio interpretato da Owen Wilson ha subito alimentato una teoria: quella sequenza poteva svolgersi prima della conclusione della serie Disney+, evitando così di modificare quanto raccontato nell'ultimo episodio. Un dettaglio inserito sullo sfondo sembra però raccontare tutta un'altra storia.

Attenzione: da qui in avanti ci sono spoiler su Avengers: Endgame Extra e sul finale di Loki 2.

Avengers: Endgame Extra, quel dettaglio nella TVA cambia la cronologia

Loki e Mobius nella serie tv Marvel

Nella sequenza ambientata alla TVA compare una fotografia di Loki accompagnata dalla scritta "Employee of All Time", una sorta di ironico riconoscimento dedicato al personaggio di Tom Hiddleston. È un elemento che si intravede per poco, ma sufficiente a fornire un'indicazione importante sulla posizione temporale della scena.

Il riferimento sembra infatti presupporre che Loki abbia già compiuto la scelta vista nel finale della seconda stagione, quando prende il controllo delle linee temporali e assume il ruolo che i fan hanno ribattezzato God of Stories. Se questa interpretazione è corretta, la scena della TVA non sarebbe quindi un flashback ambientato prima dell'epilogo della serie.

Ed è qui che nasce il problema. Alla fine di Loki, Mobius aveva lasciato la TVA e raggiunto la propria variante sulla Terra, concedendosi finalmente la possibilità di osservare quella vita che per tanto tempo gli era stata sottratta. Le sue ultime parole, rivolte a Sylvie, lasciavano intendere la volontà di fermarsi per un po' e semplicemente "lasciar passare il tempo".

Vederlo nuovamente all'interno della TVA apre quindi una domanda inevitabile: che cosa lo ha convinto a tornare?

Perché Mobius è tornato alla TVA prima di Avengers: Doomsday?

Loki, una scena della serie

La serie non aveva mai dichiarato in maniera definitiva che Mobius avrebbe abbandonato l'organizzazione per sempre. Il suo finale suggeriva però l'inizio di una nuova fase della sua esistenza, finalmente libera dagli obblighi che avevano caratterizzato gran parte della sua storia. Il ritorno alla TVA potrebbe quindi essere una scelta volontaria, magari legata a una nuova emergenza nel Multiverso.

È proprio questo particolare a poter fare la differenza. Un Mobius che torna perché decide autonomamente di farlo non cancellerebbe per forza di cose il percorso compiuto nella serie, anche se resta da capire come Marvel Studios intenda spiegare il passaggio.

Le altre sequenze aggiunte a Avengers: Endgame Extra sembrano andare nella stessa direzione: preparare in modo piuttosto esplicito il terreno per Avengers: Doomsday. Tra queste troviamo Loki nei pressi della casa di Steve Rogers e Peggy Carter, Doctor Doom sulle tracce di Bruce Banner e una scena dedicata alla creazione della sua celebre maschera.

Marvel sta quindi riaprendo diverse storie che sembravano aver trovato una conclusione. Per Loki esistono ancora diversi modi per intervenire senza cancellare il sacrificio compiuto nella serie, con Mobius invece il discorso appare più delicato.

La scena della TVA però, almeno per ora, elimina una delle spiegazioni più semplici: difficilmente si tratta di un momento precedente al finale di Loki. Il vero mistero diventa allora un altro: perché Mobius ha deciso di tornare proprio adesso? La risposta arriverà direttamente in Avengers: Doomsday (probabilmente).