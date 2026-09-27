Lo sposo indeciso stasera su Rai 1: trama e cast della commedia con Ornella Muti

La commedia di Giorgio Amato arriva stasera su Rai 1 con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli protagonisti di un matrimonio ostacolato da profonde differenze e da una misteriosa maledizione.

Lo sposo indeciso va in onda stasera, domenica 27 settembre, in prima serata su Rai 1 alle 21.30. La commedia del 2023, scritta, diretta e montata da Giorgio Amato, ha una durata di circa 97 minuti e porta sul piccolo schermo una storia d'amore fuori dagli schemi, costruita sulle differenze sociali, culturali e religiose tra i due protagonisti. Trama e cast del film.

Lo sposo indeciso, trama del film: tra imprevisti, caos e sortilegi

Al centro della vicenda c'è Gianni Buridano, un professore universitario di filosofia, conosciuto per le sue posizioni razionaliste e per la critica alla morale cattolica. La sua vita cambia quando si innamora di Samantha, una giovane donna che lavora come addetta alle pulizie proprio nell'università in cui insegna. Nonostante la notevole differenza di età e le distanze culturali e sociali, i due decidono di sposarsi e scelgono addirittura un matrimonio in chiesa.

Il progetto delle nozze non convince però le persone più vicine a Gianni. L'amico ed ex collega Edoardo Pignone, interpretato da Stefano Pesce, prova a farlo riflettere sulla decisione di sposarsi e soprattutto sulla scelta del rito religioso. Anche altri familiari e conoscenti guardano con perplessità a un'unione che sembra mettere insieme due mondi molto diversi.

Ornella Muti, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino

A complicare ulteriormente la situazione entra in scena la Maga Cecilia, interpretata da Claudia Gerini. Qualcuno decide infatti di ricorrere all'occulto per cercare di impedire il matrimonio e sulla coppia sembra incombere una misteriosa maledizione. La commedia assume così una dimensione sempre più surreale, giocando sul contrasto tra la razionalità del protagonista e la superstizione.

Il momento decisivo arriva proprio nel giorno delle nozze. Quando Gianni arriva in chiesa, deve recarsi urgentemente in bagno, ma quella che dovrebbe essere una breve pausa si trasforma in una situazione decisamente più complicata. Da qui prende forma anche il curioso titolo completo del film: Lo sposo indeciso che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno.

La storia utilizza quindi il matrimonio come punto di partenza per affrontare, con toni da commedia, temi come le differenze tra le persone, il rapporto tra ragione e superstizione e il peso delle convenzioni sociali.

Claudia Gerini è la Maga Cecilia

Cast e curiosità della pellicola

A interpretare il protagonista Gianni Buridano è Gianmarco Tognazzi, mentre Ilenia Pastorelli veste i panni di Samantha. Francesco Pannofino e Ornella Muti interpretano rispettivamente Remo e Barbara, mentre Claudia Gerini è la Maga Cecilia. Nel cast ci sono inoltre Stefano Pesce, Morena Gentile, Giorgio Colangeli, Giulia Gualano, Giulia Elettra Gorietti, Jenny De Nucci e Mimmo Ruggiero.

Una delle particolarità della pellicola è proprio la combinazione tra commedia matrimoniale e situazioni surreali. Il film è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival 2023 e le riprese si sono svolte a Roma nell'arco di circa quattro settimane.

Il film è arrivato nelle sale italiane il 29 giugno 2023 e vede Giorgio Amato impegnato non soltanto alla regia, ma anche nella sceneggiatura e nel montaggio. La produzione è stata curata da Europictures in associazione con Adler Entertainment e MG Production, in collaborazione con Rai Cinema e OM Company. La presenza di Ornella Muti e Francesco Pannofino aggiunge inoltre una componente comica alla storia: i due interpretano i genitori di Samantha e sono tra i volti che accompagnano la vicenda verso un matrimonio tutt'altro che tradizionale.