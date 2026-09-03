Brendan Fraser è tornato: il nuovo look per La Mummia 4 fa impazzire i fan di Rick O’Connell

A volte basta una fotografia per riaprire una porta sul passato: il nuovo aspetto di Brendan Fraser ha immediatamente riportato i fan de La Mummia ai tempi di Rick O'Connell, l'avventuriero che l'attore aveva interpretato per la prima volta nel 1999.

Brendan Fraser torna nei panni di Rick O'Connell

Fraser è apparso sul red carpet di Pressure mostrando una trasformazione fisica che non è passata inosservata. Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, soprattutto dopo che l'account X CoveredGeekly ha pubblicato un confronto tra l'attore nel 2021 e nel 2026, suggerendo che il suo cambiamento sia legato alla preparazione per La Mummia 4.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il post ha superato in poche ore 1,5 milioni di visualizzazioni e 58.000 "mi piace", trasformandosi rapidamente in uno dei tanti piccoli fenomeni social legati al ritorno della saga. Il paragone con Rick O'Connell è stato praticamente inevitabile. Il nuovo Fraser, infatti, ha fatto riaffiorare quell'immagine dell'eroe spericolato, fisicamente imponente e sempre pronto a lanciarsi in un'altra avventura nel deserto.

La reazione dei fan non si è fatta attendere. Molti utenti hanno interpretato la trasformazione come un ulteriore indizio del fatto che Fraser stia lavorando seriamente sulla propria preparazione fisica in vista del nuovo film. "Gli servono solo i capelli di Rick O'Connell, il costume e ci siamo", ha scritto un utente.

Al di là dell'aspetto fisico, ciò che sembra aver colpito maggiormente il pubblico è la possibilità di rivedere insieme due dei protagonisti più amati della trilogia originale. Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno infatti nei rispettivi ruoli per il quarto film della saga.

Per molti spettatori, il progetto rappresenta così qualcosa di più di un semplice sequel: è il ritorno di una coppia cinematografica associata a uno dei grandi film d'avventura tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila.

La Mummia 4 riporta la saga al cinema

Il nuovo capitolo sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo di Radio Silence già noto per aver rilanciato il franchise di Scream.

Brendan Fraser, un'immagine dell'attore in La Mummia

Universal Pictures ha fissato l'uscita di The Mummy 4 nel 2027, anche se ulteriori dettagli sulla trama e sulla produzione restano ancora limitati.

La saga originale era partita nel 1999 proprio con La Mummia, capace di incassare circa 422,5 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 80 milioni. Il successo aveva portato a due sequel diretti, a una serie animata e alla nascita del franchise spin-off di The Scorpion King.

Molto diversa era stata invece l'accoglienza riservata al reboot del 2017 con Tom Cruise, che non era riuscito a replicare né il successo critico né quello commerciale del film interpretato da Brendan Fraser.

La produzione di The Mummy 4 deve ancora svelare gran parte dei suoi dettagli, ma una cosa sembra già evidente: la nostalgia sarà uno degli ingredienti più importanti dell'operazione. Sui social, infatti, le reazioni al nuovo look di Brendan Fraser hanno mostrato quanto il personaggio di Rick O'Connell sia ancora presente nell'immaginario degli spettatori.

E se il nuovo Fraser dovesse davvero completare la trasformazione con capelli, costume e quell'aria da avventuriero che lo ha reso celebre, per molti fan il viaggio verso Hamunaptra potrebbe essere già cominciato.