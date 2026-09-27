The Bayou stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del survival-thriller

Stasera, domenica 27 settembre alle ore 21.20 su Rai 4, va in onda in prima visione il survival-thriller The Bayou. La pellicola segue la storia di Kyle, una giovane neolaureata che decide di organizzare un viaggio in aereo insieme ad alcuni amici verso le selvagge paludi della Louisiana per disperdere le ceneri del fratello Jamie. Diretto da Taneli Mustonen e Brad Watson, il film britannico del 2025 mescola horror, thriller e creature movie in una storia ambientata tra acque torbide, vegetazione e predatori. Ecco trama, cast e curiosità del lungometraggio che dura circa 87 minuti.

The Bayou, la trama: dall'incidente aereo alla lotta contro gli alligatori

Il viaggio di Kyle e dei suoi amici prende una piega drammatica quando il piccolo aereo precipita nelle paludi della Louisiana. I sopravvissuti riescono a uscire dall'incidente, ma si ritrovano isolati in un ambiente che conoscono poco e dal quale non è semplice allontanarsi. Il Vayou diventa così una trappola naturale: acqua, fitta vegetazione e difficoltà nel trovare una via di fuga rendono già complicata la situazione.

Ben presto, però, il gruppo scopre che il pericolo più grande non è soltanto l'ambiente ostile. Nelle acque si muovono infatti alligatori particolarmente aggressivi, legati alla contaminazione provocata dalle sostanze chimiche provenienti da un laboratorio clandestino di metanfetamine. I rettili diventano così i principali predatori della storia e trasformano la palude in un vero territorio di caccia. Per Kyle e gli altri inizia una corsa contro il tempo: devono trovare un modo per uscire dal bayou evitando gli attacchi e cercando di restare uniti.

Elisha Applebaum e Madalena Aragão in una scena di The Bayou

La struttura del film parte quindi da un classico scenario da disaster movie, l'incidente aereo, per spostarsi progressivamente verso il survival e il creature horror. L'elemento umano di partenza, legato al viaggio di Kyle e al ricordo del fratello Jamie, lascia spazio a una storia dominata dalla tensione e dagli attacchi degli alligatori.

Cast, regia e curiosità sul film

A interpretare Kyle è Athena Strates, affiancata da Madalena Aragão nel ruolo di Alice, Elisha Applebaum nei panni di Malika, Mohammed Mansaray in quelli di Sam e Tayla Kovacevic-Ebong nel ruolo di Dom. Nel cast figurano inoltre Andonis Anthony, Sarah Priddy, Isabelle Bonfrer e Flynn Barnard, che interpreta Jamie, il fratello di Kyle. Alla regia ci sono Taneli Mustonen e Brad Watson, mentre la sceneggiatura è firmata da Ashley Holberry e Gavin Cosmo Mehrtens.

Una delle caratteristiche più evidenti di The Bayou è la scelta di costruire la tensione attorno agli alligatori, trasformando un ambiente naturale riconoscibile della Louisiana in uno spazio cinematografico minaccioso. Gli effetti utilizzati per i rettili combinano soluzioni pratiche ed effetti digitali, un aspetto che contribuisce a dare forma alle sequenze degli attacchi.

Il film si inserisce così nel filone dei survival con creature, prendendo un elemento familiare del cinema di genere - il gruppo di persone costretto a sopravvivere in un ambiente ostile - e mettendolo a confronto con un branco di predatori. In questo caso, però, la minaccia non arriva da un luogo lontano o fantastico: è nascosta proprio sotto la superficie dell'acqua, tra le mangrovie e la vegetazione del Bayou.