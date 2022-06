MTV Movie & TV Awards 2022: Spider-Man: No Way Home ed Euphoria tra i vincitori

Spider-Man: No Way Home ed Euphoria conquistano gli MTV Movie & TV Awards 2022 come miglior film e miglior serie tv, premi alla carriera a Jack Black e Jennifer Lopez.

Spider-Man: No Way Home e la serie HBO Euphoria hanno trionfato, rispettivamente, come miglior film e miglior show tv agli MTV Movie & TV Awards 2022. La cerimonia, che si è tenuta presso il Barker Hanger a Santa Monica, è stata condotta da Vanessa Hudgens.

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Oltre ad assistere alla vittoria di Spider-Man: No Way Home, il protagonista Tom Holland è stato eletto miglior attore mentre la sua compagna di vita Zendaya Coleman, anche lei presente nel film, è stata eletta miglior attrice per la sua performance in Euphoria.

Jack Black ha ritirato il Comedic Genius award e Jennifer Lopez ha accettato il Generation Award che, secondo MTV, celebra "attori amati i cui diversi contributi sia al cinema che alla televisione li hanno trasformati in nomi familiari." In un'emozionante discorso di ringraziamento, l'attrice e cantante ha ricordato con gratitudine "tutti coloro che mi hanno dato questa vita".

Di seguito è riportato l'elenco completo dei vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2022: