Spider-Man 4: il presidente della Sony accenna al possibile ritorno di Tom Holland e Zendaya

Spider-Man 4 sembra sia uno dei progetti considerati dalla Sony, nonostante non ci siano ancora conferme riguardanti il via libera alla poduzione.

Dopo No Way Home, che ha superato quota 1.9 miliardi di dollari incassati ai box office, e il flop di Morbius, l'universo dedicato alle avventure di Peter Parker sembra destinato a espandersi.

Tom Rothman, a capo della Sony, ha dichiarato a Deadline: " Abbiamo i nostri progetti Marvel che si suddividono in tre. Ci sono i film di Spider-Man, e attualmente sono in fase di lavorazione due sequel dello Spider-Verse del nostro film animato, con Lord e Miller".

La parte più interessante per i fan del MCU è però la frase aggiunta subito dopo dal responsabile dello studio: "Speriamo di poter lavorare al prossimo film di Spider-Man con quell'intero gruppo composto da Jon Watts, Tom Holland e Zendaya".

Rothman ha quindi sottolineato: "Ci sono poi dei film che definirei complementari all'universo di Spider-Man. C'è Kraven, le cui riprese sono in corso, e Madame Web, le cui riprese inizieranno in primavera con la regia di S.J. Clarkson. E poi ci sono altri personaggi Marvel che hanno progetti indipendenti".

Le parole del capo della Sony non rappresentano ancora una conferma ufficiale e, sicuramente, bisognerà attendere le trattative con gli attori prima di poter festeggiare la conferma di un ritorno sul set del gruppo che ha portato al successo internazionale le avventure di Peter Parker.