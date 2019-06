MTV Movie & TV Awards 2019: il trionfo di Avengers: Endgame, Il trono di spade, Lady Gaga e... Thanos

Gli MTV Movie & TV Awards 2019 vedono trionfare Avengers: Endgame, Il trono di spade, Lady Gaga e... Thanos. Ebbene sì, proprio lui.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

A dettar legge tra il pubblico che ha votato per gli MTV Movie & TV Awards sono ancora una volta i Marvel Studios che portano a casa parecchi premi. La cerimonia condotta dall'attore Zachary Levi vede il dominio di Avengers: Endgame, eletto miglior film dell'anno, Iron Man conquista il premio come miglior eroe, mentre il riconoscimento come miglior villain va, naturalmente, a Thanos (qui trovate la nostra recensione di Avengers: Endgame). Anche Captain Marvel conquista un premio, quello per il miglior combattimento tra Captain Marvel e Minn-Erva.

Every time I hear "I love you 3000x" 😭😭😭Congrats to @Avengers for Best Movie #MTVAwards pic.twitter.com/VmXvqkf3ni — MTV (@MTV) June 18, 2019

Nella sezione tv Il trono di spade viene eletta miglior serie dell'anno, mentre non la spunta il combattimento tra Arya Stark e gli White Walkers, battuto per l'appunto da Captain Marvel. Due premi a A Star Is Born, miglior attrice Lady Gaga e miglior momento musicale la struggente Shallow.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Ecco l'elenco completo dei premi: