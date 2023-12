Mr. & Mrs. Smith: rivelati i nuovi membri del cast

EW ha rivelato in esclusiva i nuovi membri del cast di Mr. & Mrs. Smith, serie ispirata all'omonimo film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Oltre a Maya Erskinenei e Donald Glover nei panni dei due protagonisti, anche Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Ron Perlman si aggiungono alla rivisitazione targata Prime Video.

Anche Eiza Gonzalez, Sharon Horgan, Ursula Corbero e Billy Campbell si uniscono alle guest star già annunciate, tra cui Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey e Wagner Moura. Per il momento rimangono top secret i ruoli che interpreteranno.

Mr. and Mrs. Smith: Phoebe Waller-Bridge lascia la serie Amazon

Mr. & Mrs. Smith e l'originale

Mr. & Mrs. Smith vede protagonisti Glover e Erskine nei panni della coppia di spie protagonista. Ma non si tratta di un remake del film con Pitt e la Jolie. Mentre la pellicola del 2005 era incentrata su una coppia di sposi che si rendeva conto di lavorare per agenzie rivali, questa è una storia completamente diversa.

Nella nuova serie due sconosciuti ottengono un lavoro per una misteriosa agenzia di spionaggio, ignari del fatto che dovranno assumere le identità della coppia sposata John e Jane Smith. La loro copertura si complica quando i due iniziano a provare realmente qualcosa.

"Sarà sicuramente diverso per molte persone, il che penso sia positivo. Puoi sempre tornare indietro e guardare quello vecchio, ma questo ti dà una sensazione diversa. La gente rimarrà sicuramente scioccata. So quanto sia amato l'altro film, quindi anche se molti diranno 'Non avete fatto un buon lavoro', spero che alcuni diranno: 'Questo è meglio dell'originale'", ha detto Glover che è anche co-creatore e produttore dello show insieme a Francesca Sloane.