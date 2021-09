Mr. and Mrs. Smith: Phoebe Waller-Bridge lascia la serie Amazon

Phoebe Waller-Bridge ha lasciato la serie Mr. and Mrs. Smith: la decisione sarebbe stata presa per divergenze creative con Donald Glover.

Con un inaspettato colpo di scena, Phoebe Waller-Bridge ha deciso di lasciare la serie Mr. and Mrs. Smith: la notizia è stata diffusa in anteprima da Deadline e Variety. I media americani parlano di divergenze creative tra l'attrice e Donald Glover.

La serie, prodotta da Amazon, è ispirata all'omonimo film del 2005 con Angelina Jolie e Brad Pitt. Mr. and Mrs. Smith, diretto da Doug Liman, incassò 500 milioni di dollari ai botteghini. L'attrice e creatrice di Fleabag era stata scelta come protagonista femminile della serie, inoltre Phoebe Waller-Bridge ricopriva anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Donald Glover.

Il lavoro a quattro mani tra le due star non ha funzionato e l'attrice ha deciso di lasciare il suo ruolo, in un modo che viene descritto amichevole. Donald Glover resta in questo momento l'unico protagonista della serie in attesa del recast del ruolo di Mrs. Smith. La star di Atlanta è il produttore esecutivo di Mr. and Mrs. Smith, serie che vede come co-autrice e showrunner Francesca Sloane.

I due attori avevano già collaborato insieme in occasione di Solo: A Star Wars Story e hanno lavorato con Amazon rispettivamente in occasione di Fleabag e Guava Island. La serie in questo momento è in fase di scrittura, dovrebbe andare in produzione nel 2022 e trasmessa nello stesso anno sulla piattaforma streaming. Prime Video.