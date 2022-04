Mr. & Mrs. Smith: Maya Erskine star della serie con Donald Glover

La serie Mr. & Mrs. Smith, dopo l'addio al progetto di Amazon da parte di Phoebe Waller-Bridge, ha una nuova protagonista femminile: Maya Erskine, creatrice e interprete della serie PEN15.

L'attrice affiancherà quindi sul set Donald Glover, che sarà produttore, co-autore e protagonista dello show.

La serie Mr. & Mrs. Smith riprenderà la storia raccontata nel film diretto da Doug Liman nel 2005. I protagonisti del lungometraggio erano Brad Pitt e Angelina Jolie nella parte di una coppia che ha una doppia vita. I due coniugi scoprivano così di lavorare entrambi come assassini su commissione e di essere stati assunti per uccidersi. Il film aveva incassato 500 milioni di dollari ai botteghini.

Donald Glover, intervistato dalla rivista Interview, ha ora svelato che nella serie sarà affiancato da Maya Erskine: "Lei è fantastica, è una situazione eccitante. Amo realmente lo show. Attualmente sto scrivendo il finale". L'attore ha inoltre spiegato che Phoebe Waller-Bridge ha rinunciato al progetto per "differenze creative".

Per ora non sono stati svelati ulteriori nomi degli attori coinvolti o una possibile data prevista per il debutto in streaming della serie.