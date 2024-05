Mr. & Mrs. Smith rinnovato per una Stagione 2: brutte notizie per il cast

Mr. & Mrs. Smith è stato rinnovato per la seconda stagione da Amazon Prime Video.

Tuttavia, secondo le fonti, le star della prima stagione Donald Glover e Maya Erskine non torneranno nel cast dei nuovi episodi. Glover rimarrà accreditato come co-creatore e produttore esecutivo della serie insieme a Francesca Sloane, che tornerà come showrunner. Inoltre, Glover ha recentemente annunciato che partirà per un tour mondiale a nome Childish Gambino da agosto a febbraio 2025.

"Siamo entusiasti di annunciare che una seconda stagione della nostra innovativa serie di spionaggio, 'Mr. & Mrs. Smith', è in lavorazione per i nostri clienti globali di Prime Video", ha dichiarato Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios.

"Il successo della prima stagione, con la sua reinvenzione incredibilmente moderna e sexy del film originale, è una testimonianza dei brillanti creatori Donald Glover e Francesa Sloane. Siamo orgogliosi di portarvi un'altra stagione piena di viaggi indimenticabili e nuove avventure".

Mr. & Mrs. Smith: Maya Erskine, Donald Glover in una foto

Perché Glover e Erskine non torneranno

Visto il sanguinoso finale della prima stagione, non è del tutto sorprendente che Glover ed Erskine non siano presenti nella seconda stagione. Al contrario, lo show potrebbe seguire la strada antologica e presentare una nuova coppia nella seconda stagione che assume i nomi di Jane e John Smith, proprio come i personaggi di Glover e Erskine all'inizio della serie.

Come noto, Mr. & Mrs. Smith è una rivisitazione del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. La serie è prodotta da New Regency e Amazon MGM Studios.