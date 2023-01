Movieplayer Awards 2023: trionfano Top Gun: Maverick e Stranger Things 4

Anche quest'anno una grande partecipazione ai Movieplayer Awards ha creato tantissime sorprese nei vincitori della nostra testata, andando a premiare prodotti profondamente diversi ma molto vari, segno di una stagione davvero ricca di buon cinema. Tra i premiati Top Gun: Maverick, che si è rivelato il film dell'anno, mentre Stranger Things 4 e altri si sono spartiti il settore televisivo.

Il vero vincitore dell'anno è, probabilmente, Top Gun: Maverick, il film di Joseph Kosinski nominato a due Golden Globes e uno dei titoli che sarà sicuarmente presente ai prossimi Academy Awards 2023. Oltre al premio per il Miglior Film, dove ha superato un secondo posto a sorpresa, ovvero Licorice Pizza, si porta a casa quello per il Miglior Film D'Azione, la Miglior Colonna Sonora grazie al main theme di Lady Gaga creato ad hoc per il lungometraggio, e soprattutto la Sequenza Indimenticabile dell'Anno, la scena iniziale del film.

The Fabelmans: Paul Dano, Mateo Zoryan e Michelle Williams in una scena

Un altro dei vincitori dell'anno è stato senz'altro Steven Spielberg con il suo amatissimo The Fabelmans: per lui il premio alla Miglior Regia dell'anno e alla Miglior Sceneggiatura. Da segnalare anche il testa a testa di Paul Dano, nella categoria Miglior Attore Non Protagonista, che però alla fine è andato a perdere contro il Tom Hanks di Elvis. E proprio il film di Baz Luhrmann porta a casa tre ricchi premi in questi Movieplayer Awards 2023: oltre al premio a Hanks, vince Miglior Attore Proatgonista per Austin Butler e Scena di Ballo dell'anno, ovvero quella in cui il piccolo Elvis balla in chiesa.

Tra gli altri premiati nel mondo cinematografico troviamo Le otto montagne, Miglior Film Italiano, la commedia Margini e due premi per Everything Everywhere All at Once, il film dei Daniels con Michelle Yeoh, che è andata a vincere anche il premio alla Miglior Attrice Protagonista, superando la Kristen Stewart di Spencer. Avatar: La via dell'acqua si porta a casa due premi, quello per Miglior Film Sci-Fi/Fantasy e quello per il Miglior Animale (la balena Tulkun), ma il film di Cameron si è piazzato al secondo posto in tantissime categorie, compresa quella per il Miglior Regista.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Nel reparto televisivo, il premio per la Miglior Serie TV dell'anno va a Stranger Things 4, la nuova stagione creata dai Duffer Brothers: lo show Netflix si porta a casa anche il nuovo premio al Miglior Mostro, stravinto da Vecna.

Enorme successo anche per due dei titoli italiani più amati degli ultimi anni: Boris - Stagione 4 si porta a casa il premio per la Miglior Serie Comedy e quello per il Miglior Attore in una Serie TV Comedy grazie a Francesco Pannofino; mentre Skam Italia 5 si porta a casa Miglior Serie Teen e Miglior Serie Italiana. Anche l'italiano Tutto chiede salvezza porta a casa due premi, Miglior Miniserie e Miglior Attore Non Protagonista in una Serie TV grazie ad Andrea Pennacchi.

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Premi anche per Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Migliore Serie Crime e Miglior Attore Protagonista per Evan Peters, Mercoledì, Miglior Attrice in una Serie TV Comedy e Sequenza indimenticabile dell'anno, e House of the Dragon, che vince la Miglior Serie Sci-fi/Fantasy doppiando i voti ricevuti da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Ma ecco tutti i vincitori dei Movieplayer Awards 2023: