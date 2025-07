Mostro: Ryan Murphy ha trovato l'interprete di Lizzie Borden

Un'altra stagione di Mostro - la quarta - è in arrivo e Ryan Murphy cala gli assi nella manica. Lo sceneggiatore e produttore ha svelato l'identità dell'interprete di Lizzie Bowen, la cui sanguinosa storia sarà al centro dei nuovi episodi della serie antologica Netflix. Sarà la venticinquenne Ella Beatty, figlia di Warren Beatty e Annette Bening, a interpretare l'assassina dei genitori scampata alla condanna.

"Non posso credere di poter lavorare con geni come questi", ha scritto Ella Beatty su Instagram, condividendo la notizia.

Questa, per la giovane attrice, sarà la seconda collaborazione con Ryan Murphy dopo l'apparizione in Feud: Capote vs. The Swans dello scorso anno, al suo debutto televisivo. Ella Beatty ha anche recitato a Broadway nel 2024, al fianco della collaboratrice abituale di Murphy, Sarah Paulson, nella pièce Appropriate.

Il cast di Mostro 4

Ryan Murphy non si è limitato ad annunciare il nome della protagonista di Mostro 4, ma ha svelato il ricco cast della serie che vedrà Rebecca Hall nei panni della matrigna di Lizzie, Abby Borden, e Vicky Krieps nel ruolo di Bridget Sullivan, la cameriera della famiglia Borden.

Al momento non sono stati rivelati i nomi degli interpreti della sorella maggiori di Lizzie, Emma, e del padre Andrew.

La tragica storia criminale di Lizzie Borden

Un primo piano di Lizzie Borden

I genitori di Lizzie Borden, Andrew e Abby, furono brutalmente assassinati nell'agosto del 1892 nella loro casa di Fall River, nel Massachusetts. La coppia venne trovata massacrata da molteplici colpi alla testa con un'accetta. Abby fu uccisa per prima in una camera da letto al piano superiore, seguita da Andrew, che stava schiacciando un pisolino su un divano in salotto.

Nonostante le numerose speculazioni sul fatto che l'assassina fosse Lizzie, che al momento degli omicidi aveva 32 anni, alla fine la donna fu assolta e visse liberamente il resto della sua esistenza fino alla morte, avvenuta nel 1927 all'età di 66 anni.

Le prime due stagioni di Mostro, rivelatesi hit di ascolti per Netflix, erano incentrate su Jeffrey Dahmer, con Evan Peters che ha vinto l'Emmy per la sua interpretazione del serial killer responsabile della morte di almeno 17 ragazzi e giovani uomini tra il 1978 e il 1991, e sui fratelli Lyle ed Erik Menendez, condannati per l'uccisione dei loro genitori nella loro casa di Beverly Hills nel 1989.

La terza stagione, non ancora uscita, si concentrerà sul serial killer Ed Gein, con Charlie Hunnam nel ruolo principale. Riconosciuto colpevole di una serie di rimini, ma ritenuto pazzo e inadatto al processo, Gein ha trascorso il resto della sua vita in istituti psichiatrici. La sua figura ha ispirato classici come Psycho, Non aprire quella porta e Il silenzio degli innocenti.