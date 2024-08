Monsters, dopo Dahmer ecco l'angosciante trailer della Stagione 2 sui fratelli Menendez

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, seconda stagione della serie antologica di successo che debutterà sulla piattaforma digitale il 19 settembre prossimo.

Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan come seguito di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, questa seconda stagione seguirà la condanna del 1996 dei fratelli Menendez per l'omicidio dei loro genitori. Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch sono i protagonisti della serie nei panni di Lyle ed Erik Menendez, mentre José e Mary Louise "Kitty" Menendez sono interpretati da Javier Bardem e Chloë Sevigny.

Il cast comprende anche Nathan Lane nel ruolo di Dominick Dunne, Ari Graynor nel ruolo di Leslie Abramson, Leslie Grossman nel ruolo di Judalon Smyth, Dallas Roberts nel ruolo del Dr. Jerome Oziel, Paul Adelstein nel ruolo di David Conn e Jason Butler Harner nel ruolo del detective Les Zoeller.

Nel vero caso giudiziario, nonostante la tesi dell'accusa secondo cui Lyle ed Erik Menendez avrebbero ucciso i genitori per ereditare il patrimonio di famiglia, i fratelli hanno affermato di aver agito per paura dopo anni di abusi fisici, emotivi e sessuali. Oggi mantengono le loro affermazioni mentre scontano l'ergastolo senza condizionale.

Murphy e Brennan producono lo show insieme a Bardem, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson, David McMillan, Louise Shore e Carl Franklin. I registi degli episodi sono Brennan, Franklin, Max Winkler, Paris Barclay e Michael Uppendahl, mentre gli sceneggiatori sono Murphy, Brennan, David McMillan, Todd Kubrak e Reilly Smith.

La prima stagione di Monsters si è concentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer e si è rivelata un enorme successo per Netflix, classificandosi come una delle serie in lingua inglese più viste di tutti i tempi. Netflix l'ha poi rinnovata per altre due stagioni come serie antologica.