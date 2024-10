Monster, la terza stagione su Ed Gein ha aggiunto nuovi attori al cast

La terza stagione di "Monster" ha aggiunto al suo cast Laurie Metcalf, Tom Hollander e Olivia Williams, come ha confermato anche Variety. Il trio si aggiunge al membro del cast già annunciato, Charlie Hunnam, che interpreterà Ed Gein nella prossima stagione della serie antologica di Netflix.

Secondo le fonti, Metcalf interpreterà la madre di Gein, Augusta, mentre Hollander vestirà i panni di Alfred Hitchcock e Williams quelli di Alma Reville, moglie di Hitchcock.

Dato che Gein è stato una delle ispirazioni per Norman Bates e per il film di Hitchcock "Psycho", sembra che la terza stagione dell'antologia di successo di Netflix approfondirà il modo in cui i crimini di Gein hanno influenzato il film e il romanzo da cui il film è stato tratto.

Monster: la storia di Gein, messa in scena nella terza stagione

Charlie Hunnam in una scena del pilot di Sons of Anarchy

Gein divenne famoso negli anni Cinquanta quando le autorità scoprirono che non solo aveva ucciso diverse persone, ma aveva anche scavato tombe in un cimitero vicino a casa sua e fabbricato ogni sorta di oggetti per la casa e vestiti con resti umani.

Questa sarà la prima collaborazione di Metcalf e Williams con il co-creatore di "Monster" Ryan Murphy, mentre Hollander ha recentemente lavorato con Murphy alla seconda stagione di "Feud". Hollander ha interpretato Truman Capote nella seconda stagione di quella serie antologica, che ha debuttato nel gennaio 2024.

Ryan Murphy, da Glee e l'horror ad American Crime Story: ecco chi è il Re Mida della TV

La Metcalf è una delle attrici più celebri del suo tempo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro in televisione, al cinema e in teatro. È stata candidata 12 volte agli Emmy, con quattro vittorie: una come miglior attrice ospite in una commedia per "Hacks" e tre vittorie consecutive per la serie originale di "Roseanne".

È stata nominata anche per show come "The Big Bang Theory", "Getting On" e "Desperate Housewives". Nel cinema, la Metcalf ha ricevuto una nomination agli Oscar e ai Golden Globe per il suo ruolo in "Lady Bird", mentre ha recitato in altri film come "Toy Story", "Scream 2" e "Cercasi Susan disperatamente".

Lady Bird: Saoirse Ronan e Laurie Metcalf in una scena del film

Hollander ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro in "Feud: Capote vs. The Swans". Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano "The White Lotus", "Rev", "Taboo" e "The Night Manager". È noto anche per il suo lavoro in film come "Gosford Park", la versione del 2005 di "Orgoglio e pregiudizio", "Bohemian Rhapsody" e la serie dei "Pirati dei Caraibi.

"Monster" ha debuttato originariamente su Netflix nel 2022. La prima stagione ha ricevuto ampi consensi, in particolare per le interpretazioni di Evan Peters nel ruolo di Dahmer e di Niecey Nash in quello di Glenda Cleveland. Peters ha vinto un Golden Globe per la serie, mentre Nash ha vinto un Emmy. La seconda stagione della serie, che racconta la storia di Lyle ed Erik Menendez e dell'omicidio dei loro genitori, è stata rilasciata il 19 settembre.