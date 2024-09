Monster 3: Charlie Hunnam sarà il serial killer Ed Gein nella serie di Ryan Murphy

Sarà Charlie Hunnam sarà il protagonista della terza stagione di Monster, serie antologica Netflix di Ryan Murphy. Hunnam interpreterà il famigerato serial killer Ed Gein. L'annuncio è stato fatto dallo stesso Ryan Murphy durante un evento promozionale a Los Angeles per la seconda stagione di Monster, incentrata sui fratelli Menendez e sull'omicidio dei loro genitori. La prima stagione della serie antologica si è concentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer.

Ed Gein, originario del Wisconsin come Dahmer, divenne famoso negli anni '50 quando le autorità scoprirono che non solo aveva ucciso nunmerose persone, ma aveva dissotterrato tombe da un cimitero vicino a casa sua e modellato i cadaveri agghindandoli e mettendo loro accanto oggetti di uso quotidiano. Il caso di Gein è servito da ispirazione per diversi killer del grande schermo, tra cui Norman Bates in Psycho e Buffalo Bill ne Il silenzio degli innocenti.

Come rivela Deadline, Ryan Murphy non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto, neppure i nomi degli sceneggiatori. Il suo annuncio è giunto inaspettato e non è ancora chiaro se gli accordi per la nuova stagione sono definitivi.

Un'immagine di Charlie Hunnam

Chi era Ed Gein

Edward Gein, noto come il Macellaio di Plainfield, confessò di aver ucciso due donne negli anni '50 e presumibilmente fece anche dei trofei con i corpi e la pelle dei cadaveri riesumati dai cimiteri. La sua storia ha ispirato il personaggio di Leatherface nel classico horror del 1974 del regista Tobe Hooper Non aprite quella porta.

Monster è una serie creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, divenuta molto popolare su Netflix. La seconda stagione, Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, debutterà su Netflix il 19 settembre.

Dahmer, la madre di una delle vittime: "I premi a Evan Peters tengono viva l'ossessione"

Celebre per il ruolo di Jackson 'Jax' Teller nella serie FX Sons Of Anarchy, Charlie Hunnam è protagonista della serie Apple TV+ Shantaram, a breve lo vedremo anche nel cast dello show Prime Video Criminal.