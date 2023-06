Evan Peters su un ritorno alla Marvel: 'Sono stanco di ruoli dark come Jeffrey Dahmer'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Deadline, Evan Peters ha parlato di un suo eventuale ritorno alla Marvel, ammettendo di essere stanco di ruoli dark come quello interpretato nella serie Netflix, Dahmer.

"Farei volentieri un altro film della Marvel", ha dichiarato Peters. "Sì, credo che per me Dahmer sarà l'ultimo personaggio oscuro che interpreterò da qui a molto tempo. Quindi è stato una sorta di addio a quel periodo in cui ho lavorato duramente su cose del genere, e ora cercherò di cambiare rotta. Va bene tutto ciò che è leggero, sto cercando di stare lontano dall'oscurità per un po'".

Evan Peters ha avuto una carriera piuttosto prolifica tra cinema e televisione; è stato protagonista di diverse serie e ha partecipato a diversi progetti Marvel nel corso degli anni, come i film sugli X-Men nel ruolo di Quicksilver. Poi, è tornato nel ruolo, ma in una versione alternativa, per WandaVision dei Marvel Studios.

Più recentemente, l'attore è stato protagonista, come detto, della serie di Netflix Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, per la quale ha vinto un Golden Globe.