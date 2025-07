Mortal Kombat 2: nell'adrenalinico trailer Karl Urban ruba la scena a tutti

Mentre sta ancora festeggiando il successo di Superman, Warner Bros. sta già pensando al suo prossimo blockbuster e oggi è arrivato il primo trailer di Mortal Kombat 2, seguito del film campione di visualizzazioni in streaming uscito nel 2021.

Mentre alcuni fan erano titubanti alla notizia della scelta di Karl Urban per il ruolo, questo video dimostra che l'attore è perfetto per la parte di Johnny Cage. Anche se finora avevamo visto solo un lato del personaggio in un teaser per un finto film, Urban incarna alla perfezione gli aspetti più caratteristici del suo basato sul popolare videogame.

Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat 2 punta a superare il primo capitolo sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista narrativo che da quello degli incassi al box-office, che lo studio spera siano altissimi, dato il successo di pubblico in streaming del precedente. Inoltre, la sceneggiatura è firmata da Jeremy Slater (già autore della serie Marvel Studios Moon Knight).

Johnny Cage sarà fondamentale per il franchise

Mortal Kombat 2 sarà una prova per Cage, con combattimenti molto più realistici di quelli che ha affrontato finora e avversari che si dimostreranno più che semplici umani. Il sequel riprenderà le vicende dal finale del primo film del 2021, con il torneo che dà il titolo alla saga e Earthrealm che prepara i suoi migliori guerrieri per combattere le forze di Outworld.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Finora, nel materiale promozionale, l'interpretazione di Cage da parte di Urban è stata la grande protagonista, preparando il terreno per un ruolo fondamentale per il personaggio che, almeno nei giochi, è diventato uno dei più grandi campioni della Terra nonostante la sua natura arrogante. Il film promette anche combattimenti molto più numerosi e lunghi rispetto al suo predecessore, il che significa molte occasioni per vedere Cage in azione.

L'attesissimo sequel di Mortal Kombat uscirà ufficialmente nelle sale americane il 24 ottobre 2025 e viene presentato come il secondo film di una trilogia già pianificata, con il primo film che fungeva da preludio al grande torneo.