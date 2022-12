Mortal Kombat 2, a che punto è lo sviluppo del sequel cinematografico? Ce lo rivela Ed Boon

Fan di Mortal Kombat? Allora forse considererete un bel regalo di Natale questo piccolo update sul sequel del film del 2021 da parte del co-creatore del franchise videoludico Ed Boon.

È passato un po' da quando abbiamo avuto un ultimo aggiornamento sulla realizzazione di Mortal Kombat 2, e anche allora non si erano sbottonati molto su quanto stesse accadendo in preparazione al nuovo film del franchise.

Adesso però, come riporta anche Comicbook, il co-creatore della saga di videogiochi Ed Boon ha voluto dare una coordinata breve ma abbastanza precisa sullo status dei lavori per l'attesa pellicola.

In un recente Q&A su Twitter, Boon ha infatti rivelato di stare valutando le sceneggiature per il film, e a quanto pare sta gradendo ciò che sta vedendo.

"Come sta andando il sequel di Mortal Kombat?" ha chiesto un utente, e Boon ha risposto "Stiamo leggendo degli script alquanto entusiasmanti!".

Sembra dunque che la fase di pre-produzione del sequel di Mortal Kombat non terminerà a breve, ma questo potrebbe essere un buon segno: prendersi del tempo per capire cosa ha funzionato e cosa no del precedente capitolo e valutare con attenzione i passi successivi da compiere è sicuramente un ottimo metodo per offrire maggiore qualità in futuro. Speriamo solo che, quando sarà, i frutti siano visibili sullo schermo.