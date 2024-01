Mortal Kombat: concluse le riprese, per il trailer 'ci vorrà un po' di tempo'

Dopo i ritardi causati dagli scioperi SAG-AFTRA dello scorso anno, il produttore del franchise Todd Garner e la star Lewis Tan hanno finalmente confermato la fine delle riprese di Mortal Kombat 2. Insieme ai post di Garner e Tan sui social anche Max Huang, che interpreta Kung Lao, ha condiviso su Instagram una foto del party di fine produzione.

Questo significa che il sequel di Mortal Kombat può finalmente iniziare la post-produzione in vista di un'uscita nelle sale prevista per il 2025. "Per me Mortal Kombat è finito. È stato un viaggio incredibile. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vedere quello che abbiamo fatto. Ci vorrà un po' di tempo, abbiamo molto lavoro da fare", dice Garner nel video qui sotto.

"So che inizierò a ricevere un sacco di messaggi del tipo: 'Quando uscirà il trailer?' Ci vorrà un po' di tempo. Lavoreremo sodo, lo porteremo a termine. Penso che abbiamo creato qualcosa di speciale. Spero che voi siate d'accordo", ha concluso Garner.

Di seguito potete vedere il video dell'annuncio di Todd Garner e i post di Lewis Tan e Max Huang:

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 è il sequel cinematografico del film del 2021 basato sull'omonima serie di videogiochi creata nel 1991 da Ed Boon e John Tobias. Il film continuerà la storia dei combattenti esperti nelle arti marziali che difendono la nostra realtà. Tra i protagonisti di Mortal Kombat 2 ci saranno Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage (di cui già è stato svelato il look), Tati Gabrielle che sarà Jade e Adeline Rudolph, a cui è stata affidata la parte di Kitana.

Nel film torneranno: Scorpion, Lewis Tan nei panni di Cole Young (ugh), Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson nei panni di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Lord Raiden, Mehcad Brooks nei panni di Jax, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Joe Taslim nei panni di Bi-Han e Sub-Zero e Max Huang nei panni di Kung Lao.