Mortal Kombat 2: Lewis Tan sul sequel: "Sarà folle e molto più grande del precedente"

L'attore Lewis Tan ha anticipato qualche dettaglio su Mortal Kombat 2, parlando dei lavori in corso sul film in casa Warner.

Nel corso di una recente intervista, Lewis Tan ha anticipato qualche dettaglio in merito a Mortal Kombat 2. Questo franchise negli anni ha cercato più volte di distaccarsi dal medium di appartenenza, quello dei videogiochi, per trovare una propria strada. Il recente reboot di New Line Cinema sembra aver attecchito proprio in questo senso.

Mortal Kombat: Hiroyuki Sanada in una scena del film

Sono anni cheMortal Kombat tenta di affermarsi anche sul grande schermo, producendo pellicole ben presto dimenticate. I risultati raggiunti dal suo ultimo live-action, però, stanno cambiando le sorti del brand, grazie ai grandi incassi ottenuti con la sua uscita nel 2021. Tutto ciò ha portato a un sequel attualmente in corso d'opera.

Durante una chiacchierata con con Brandon Davis di ComicBook.com al BoxLunch Holiday Gala Benefiting Feeding America, Lewis Tan (interprete di Cole Yang anche in Mortal Kombat 2) ha raccontato qualcosa in più su questo sequel, rivelando il ruolo che la recente fusione verso Warner Bros. Discovery giocherà sui lavori in corso: "Beh, ha avuto un grande impatto, ma non direttamente su di noi, dato che New Line è uno studio che si trova sotto a un ramo della Warner Bros. Ma sono molto contenti del film, dato che ha funzionato molto bene. È una delle loro pellicole più viste, anche se è uscito nel momento peggiore possibile. Ora abbiamo anche Ed Boon con noi, ottenendo il marchio di approvazione dalla leggenda in persona. Il secondo capitolo sarà assolutamente folle e molto più grande rispetto al precedente".

Mortal Kombat 2: il sequel è ufficialmente in fase di sviluppo

Alla regia di Mortal Kombat 2 troviamo Simon McQuoid, regista anche del primo capitolo, con una sceneggiatura di Jeremy Slater (Moon Knight). Per adesso non abbiamo nessun altro dettaglio sul progetto, ma ovviamente vi terremo aggiornati.