Mortal Kombat 2: il look di Jade in una nuova foto dal set

Dopo lo stop dovuto allo sciopero in quel di Hollywood sono ripartite le riprese di Mortal Kombat 2, sequel del film basato sulla celebre saga videoludica di picchiaduro. Tra le new entry del cast anche il noto personaggio Jade che sarà interpretato in live action da Tati Tati Gabrielle. Per stuzzicare i fan il produttore Todd Garner ha condiviso sui social alcune foto dal set.

Il personaggio non è stato mostrato interamente nel suo outfit ma il "teaser" è bastato ad accontentare i fan.

Mortal Kombat, recensione: quando battersi fino alla morte non basta

Il primo Mortal Kombat del 2021 si è concentrato soprattutto sull'impostazione del franchise, introducendo gli spettatori a Cole Young, un nuovo giocatore nell'universo narrativo. Con il sequel, probabilmente vedremo il team andare oltre e portare Johnny Cage al centro dell'azione (il personaggio sarà interpretato da Karl Urban).

Mortal Kombat 2, il sequel sarà più folle e più grande

A detta, attore che ha interpretato Cole Young, il sequel sarà molto più violento, folle e grande del precedente. Non sappiamo molto della trama, ma il primo film si concludeva con Shang Tsung che diceva che la prossima volta avrebbe portato un esercito con sé. A tal fine, avrebbe certamente senso che parte dell'azione si svolgesse nel Netherrealm, dove Tsung sarebbe in grado di radunare le sue forze prima di sferrare un attacco frontale al Earthrealm.