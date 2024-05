Mortal Kombat 2, Warner svela la data d'uscita del sequel con la star di Shogun Hiroyuki Sanada

Nelle ultime ore, Warner Bros. Discovery ha annunciato una serie di date d'uscita per i suoi nuovi progetti in arrivo, tra cui Mortal Kombat 2, che vedrà anche il ritorno della star dell'acclamata serie Shōgun Hiroyuki Sanada.

Mortal Kombat 2, scritto da Jeremy Slater e diretto da Simon McQuoid, arriva dopo il successo del primo film, distribuito nel 2021 proprio mentre le sale stavano cominciando a riaprire dopo il COVID, e contemporaneamente anche sul servizio di streaming HBO Max (ora noto solo come Max).

Mortal Kombat: Hiroyuki Sanada in una scena del film

Mortal Kombat aveva debuttato con 23,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e ha concluso la sua corsa con 42,3 milioni di dollari in patria e 84,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film era interpretato da Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Tati Gabrielle, Martyn Ford, con Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanada. I produttori sono Todd Garner, James Wan, Simon McQuoid, E. Bennett Walsh, Toby Emmerich. Il film è basato sul videogioco di Ed Boon e John Tobias.

Mortal Kombat 2: il look del Johnny Cage di Karl Urban svelato in una foto del cast

Quando uscirà Mortal Kombat 2?

Dopo il passaggio in sala, il film è diventato estremamente popolare in streaming registrando numeri da record su Max, cosa che ha convito la produzione a dare il via libera a Mortal Kombat 2, che vedrà l'introduzione di Karl Urban nei panni di Johnny Cage.

Warner ha fissato la data d'uscita del sequel al 24 ottobre 2025.