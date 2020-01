Morbius: Sony ha spoilerato la fine del film nel primo trailer?

A prima vista, Sony potrebbe aver spoilerato la fine di Morbius nel primo trailer del film lanciato ieri pomeriggio. Il dubbio che si fa strada nella mente dei fan è lecito, visto che per la compagnia non sarebbe la prima volta.

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

A sorpresa, il trailer di Morbius si conclude con la comparsa di Michael Keaton, interprete di Adrian Toomes, alias vulture, nell'MCU. La presenza di Keaton non solo preannuncia il crossover con l'MCU di cui si parla da tempo, ma spinge a chiedersi se ciò che vediamo non anticipi la fine del cinecomic o addirittura la scena post-credits.

Morbius: Jared Leto in un'immagine dal primo teaser trailer

Questa strategia di marketing è stata già usata da Sony in passato: nel 2014 i trailer di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro terminavano con il ritorno di Spider-Man (Andrew Garfield) in azione contro il meccanizzato Rhino (Paul Giamatti), inquadratura finale del film, come abbiamo scoperto successivamente. Il secondo trailer ufficiale forniva perfino uno sguardo a un'altra delle sequenze finali del film mostrando il misterioso Uomo in Nero (Louis Cancelmi) intento a usare la tecnologia appartenente ai membri non ancora apparsi dei Sinister Six quando si reca a trovare in prigione Harry Osborn (Dane DeHaan).

Morbius: un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire in un fotogramma leaked del trailer?

Allo stesso modo, l'ultima inquadratura di Spider-Man: Homecoming è stata inclusa nel marketing del film, nel secondo trailer scorgiamo uno Spider-Man senza maschera immobile nella sua stanza, poco dopo verrà rivelato l'ingresso di Zia May (Marisa Tomei) che entra e scopre il nipote con indosso il costume del supereroe. Il secondo trailer di Venomterminava, invece, con una sequenza estesa di 30 secondi che vede l'antieroe interpretato da (Tom Hardy) intento a sbranare un ladro, in seguito scopriremo che quella è la scena finale del film.

Se la scena vista nel trailer di Morbius anticipasse davvero il finale del film, l'incontro tra il vampiro vivente e Adrian Toomes potrebbe anticipare l'arrivo dei Sinister Six - pellicola corale che riunisce i nemici di Spider-Man di cui si parla da tempo - probabilmente a caccia di Spider-Man, considerato un assassino dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home.